"Oniki Ada Türkleri şiddetli asimilasyonla karşı karşıya"

İZMİR (AA) - Avrupa Halkları Federal Birliği (FUEN) Başkan Yardımcısı Gösta Toft, Yunanistan'a ait Oniki Ada Türklerinin, şiddetli asimilasyon tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Yunanistan'a ait Oniki Ada'da yaklaşık 6 bin Türk-Müslüman azınlık yaşıyor.

FUEN Başkan Yardımcısı Toft, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rodos, İstanköy ve diğer adalarda yaşayan Türk azınlığın gelecekleri için ana dillerinde eğitim görmelerinin öneminin altını çizdi.

Kendisi de Danimarka'da yaşayan Alman azınlığa mensup olan Toft, "(Oniki Ada Türkleri) Eğer okulda dillerini (Türkçe) öğrenmezlerse, bu şiddetli bir asimilasyon olacak demektir, bu da şu anda olan şey." diye konuştu.

Geçen hafta İzmir'de düzenlenen Rodos ve İstanköy Türklerinin karşılaştığı sorunlara odaklanan, Uluslararası Rodos ve İstanköy Türk Vakıfları Sempozyumu 2019'a katılan Toft, Danimarka'da Alman çocuklar için devlet tarafından fonlanan çift dilli okullar olduğunu söyledi.

Yunan adalarında bu tür çift dilli okullar olmadığını hatırlatan Toft, Yunanistan'ın adalarda ve Batı Trakya'daki Türk azınlığı tanımadığını belirtti.