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"Oniki Ada Türkleri şiddetli asimilasyonla karşı karşıya"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 13:38 | Son Güncelleme

Avrupa Halkları Federal Birliği Başkan Yardımcısı Gösta Toft: - "(Oniki Ada Türkleri) Eğer okulda dillerini (Türkçe) öğrenmezlerse, bu şiddetli bir asimilasyon olacak demektir, bu da şu anda olan şey" - "Türk azınlığın varlığını kabul etmeliler, bu bir gerçek. Kabul etmezlerse, uluslararası toplum bu durumu değiştirmek için Yunanistan'a baskı yapmalı" - "Adalarda (Türklerin) azınlıkların vakıflar üzerinde hiçbir tesiri yok. (Yunanistan) Vakıf mallarını hiç sıkıntı çıkmadan satabiliyor"

İZMİR (AA) - Avrupa Halkları Federal Birliği (FUEN) Başkan Yardımcısı Gösta Toft, Yunanistan'a ait Oniki Ada Türklerinin, şiddetli asimilasyon tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Yunanistan'a ait Oniki Ada'da yaklaşık 6 bin Türk-Müslüman azınlık yaşıyor.

FUEN Başkan Yardımcısı Toft, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rodos, İstanköy ve diğer adalarda yaşayan Türk azınlığın gelecekleri için ana dillerinde eğitim görmelerinin öneminin altını çizdi.

Kendisi de Danimarka'da yaşayan Alman azınlığa mensup olan Toft, "(Oniki Ada Türkleri) Eğer okulda dillerini (Türkçe) öğrenmezlerse, bu şiddetli bir asimilasyon olacak demektir, bu da şu anda olan şey." diye konuştu.

Geçen hafta İzmir'de düzenlenen Rodos ve İstanköy Türklerinin karşılaştığı sorunlara odaklanan, Uluslararası Rodos ve İstanköy Türk Vakıfları Sempozyumu 2019'a katılan Toft, Danimarka'da Alman çocuklar için devlet tarafından fonlanan çift dilli okullar olduğunu söyledi.

Yunan adalarında bu tür çift dilli okullar olmadığını hatırlatan Toft, Yunanistan'ın adalarda ve Batı Trakya'daki Türk azınlığı tanımadığını belirtti.

"Türk azınlığın varlığını kabul etmeliler, bu bir gerçek. Kabul etmezlerse, uluslararası toplum bu durumu değiştirmek için Yunanistan'a baskı yapmalı." ifadesini kullanan Gösta Toft, çözümün diyalog kurulmasından geçtiğini dile getirdi.

Toft, "Türk azınlık ile Yunanistan devleti arasında diyalog başlatmak için bir yöntem bulmalıyız." dedi.

- "Azınlıkların vakıflar üzerinde hiçbir tesiri yok"

Gösta Toft, adalarda bulunan Müslümanlara ait vakıfların Türk azınlığın hayatında önemli bir yeri olduğunu, Türklerin vakıfların organize ettiği aktiviteleri takip ettiğine dikkati çekti.

Azınlıklara, vakıfları kendilerini yönetme fırsatı verilmezse, adalardaki geleceklerinin zarar göreceğini vurgulayan Toft, bunun ciddi bir durum olduğunu, bir an önce eyleme geçilmesi gerektiğini ifade etti.

FUEN'in meseleyle yakından ilgilendiğini, önergeler hazırlayarak Atina yönetimine gönderdiklerini aktaran Toft, ancak henüz bir cevap alamadıklarını bildirdi.

Adalarda Müslümanlara ait vakıf mallarının satıldığını, bunun Türk azınlığın geleceğini tehlikeye soktuğunu kaydeden Gösta Toft, "Adalarda (Türklerin) azınlıkların vakıflar üzerinde hiçbir tesiri yok. (Yunanistan) Vakıf mallarını hiç sıkıntı çıkmadan satabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türk azınlığın vakıflar üzerinde nüfuzu olsaydı vakıf mallarının satılmayacağının altını çizen Toft, kısa sürede nüfuz elde ederek bu satışların durdurulması gerektiğini söyledi.

Paris'te 1949'da kurulan FUEN, 35 ülkeden 90 azınlığı bünyesinde barındırıyor. FUEN, Avrupa'da azınlıkların bağlı olduğu en büyük şemsiye bir sivil toplum kuruluşu olarak biliniyor.

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Anahtar Kelimeler:
asimilasyon Rodos İskanköy Türkleri

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