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Onikişubat Belediyesi'nden depremzedelere 6 kamyon yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 19:01 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Onikişubat Belediyesi, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için 'Şimdi Yardımlaşmanın tam zamanı’ sloganıyla başlattığı kampanya ile 6 kamyon yardım topladı.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Onikişubat Belediyesi, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için 'Şimdi Yardımlaşmanın tam zamanı’ sloganıyla başlattığı kampanya ile 6 kamyon yardım topladı. Kamyonlar, belediyede düzenlenen törenin ardından kentlere gönderildi.
Düzenlenen törende edilen duaların ardından Onikişubat Belediye Başkanvekili Eray Şenay, konuşma yaptı. Şenay konuşmasında, deprem nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Depremden etkilenenlere bir nebze de olsa yardım etmek adına belediye olarak 'Şimdi Yardımlaşmanın tam zamanı' sloganıyla yardım kampanyası başlattıkları belirten Şenay, "Şehrimizin insanının gösterdiği ilgi ve alakayla çok kısa bir sürede oradaki arkadaşlarımıza, vatandaşlarımıza ulaştırmak üzere 6 kamyon yardım malzemesi topladık. Rabbim inşallah bize böyle acılar yaşatmaz" dedi.
Kampanyaya destekte bulunanlara teşekkür eden ve yardım kamyonlarından 5'inin yıkımın daha fazla olduğu Elazığ'a, 1'inin ise Malatya'ya gideceğini ifade eden Şenay, şöyle devam etti:
"Bugün Onikişubat Belediyesi olarak yola çıkartacağımız kamyonlarımızın içinde 1 kamyon erzak malzemesi, 1 kamyon giyecek, 4 kamyonda genel yaşam malzemeleri var. Genel yaşam malzemelerinin içinde de battaniye, yastık, yorgan, ısıtıcı, çocuk bezi, çocuk maması gibi genel yaşam ev malzemeleri bulunuyor. Bakanlığımızın talimatıyla oraya ulaşacak tüm yardımlar, AFAD ve İl Müdürlükleri koordinasyonlarıyla yapılmakta. Bu gidecek 6 kamyonumuzun da bir tanesi Malatya AFAD Müdürlüğü’ne, bir tanesi de Elazığ AFAD Müdürlüğü’ne vatandaşlarımıza ulaştırmak üzere gönderilecek."
Konuşmanın ardından buzdolabı, çamaşır makinesi, elektrikli ısıtıcı, yastık, yorgan, battaniye, temizlik malzemesi, çocuk bezi, çocuk maması, muhtelif gıda-giyim ve eşyalardan oluşan malzemeleri taşıyan 6 kamyon, 2 kente gönderildi.

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