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Onkoloji hastalarına koronavirüs uyarısı! Sakın ziyaretçi kabul etmeyin

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.03.2020 10:16 | Son Güncelleme

Onkoloji hastalarının koronavirüsden korunmak için kesinlikle ziyaretçi kabul etmemesi gerektiğini belirten Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Doktor Ayşen Aydın, evde bulunan ortak kullanım alanlarının da ozonlu su ile dezenfekte edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Onkoloji hastalarına koronavirüs uyarısı! Sakın ziyaretçi kabul etmeyin

Medicana Konya Hastanesi Radyasyon Onkoloji Uzmanı Doktor Ayşen Aydın, dünya genelindeki salgın tehlikesiyle herkesin karşı karşıya olduğunu ama onkoloji hastalarının daha fazla risk altında olduğunu belirtti. Uzm. Dr. Aydın, “Onkoloji hastalarının tedavilerinin ertelenmesi çok söz konusu olmuyor ne yazık ki. Biz kontrol dönemine geçmiş hastalarımızın kontrollerini öteleyebiliyoruz ya da çok acil tedavi edilmesi gerekmeyen hastalarımıza bunu söyleyerek iki üç haftalık ertelemeler yapıyoruz. Bunun dışında hastalarımızın çoğunun tedavisine girmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu hastaların hastaneye gelmesi gerekiyor. Şunlara dikkat edilmesi gerekiyor; Bir kere hastalarımızın toplu taşıma araçlarını kullanmasını istemiyoruz. Hastalarımız mümkünse kendi özel araçlarıyla ya da kiraladıkları özel araçlarla hastaneye ulaşımlarını sağlamalılar. Hastalarımızın yanında çok fazla refakatçi olmasını istemiyoruz. Çünkü bu hastanedeki diğer hastaların riskini arttırıyor. Hastalarımızın en fazla bir refakatçi ile gelebilirler. Hem hastalarımızın hem refakatçilerimizin mutlaka hastaneye gelirken ve hastanede bulundukları sürede maske kullanmasını istiyoruz. Mümkünse kapı kollarına, asansör düğmelerine ya da hastanedeki başka yüzeylere dokundukları zaman ellerini dezenfektan madde ve kolonya ile temizlemelerini istiyoruz” dedi.

'ORTAK KULLANIM ALANLARINI OZONLU SU İLE DEZENFEKTE YAPIN'

Onkoloji hastalarının evde yapmaları gerekenleri anlatan Uzm. Dr. Aydın, “Hastalarımızın kesinlikle ziyaretçi kabul etmemesini istiyoruz ve dışarı mümkün oldukça çıkmamaları gerekiyor. Evde kalan diğer insanların da hastalarımıza yaklaşırken özellikle dışarıdan geldiklerinde mutlaka üstlerini değişmelerini, ellerini yüzlerini en az 20 saniye yıkamaları ve duş aldıktan sonra hastayla aynı ortama gelmeleri gerekiyor. Hastalarımızın evde bulunan aileleriyle dahi tensel temastan kaçınmaları gerekiyor. Mutlaka günde bir defa evde bulunan ortak kullanım alanlarının ozonlu su ile dezenfekte edilmesinde fayda var” ifadelerini kullandı.

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