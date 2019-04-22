Onkoloji hastanesinde çocuklara 23 Nisan kutlaması

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- KEMİK İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı (KİTVAK) üyeleri, Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi’nde tedavileri devam eden çocuklar ve aileleri ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Onkoloji hastası çocuklarla birlikte pasta kesen vakıf üyeleri, onlara çeşitli hediyeler vererek yüzlerini güldürdü.

İzmir'deki Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi’nde tedavi görmekte olan çocukları ziyaret eden KİTVAK üyeleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamak için bir etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında, her biri masal kahramanı kostümü giymiş olan, özel bir liseden gelen 11 genç, KİTVAK üyesi, onkoloji hastası çocuklarla oyunlar oynayarak şarkılar söyledi. KİTVAK Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Soncul ve Yönetim Kurulu üyesi İklil Ulueren ile Genç KİTVAK Başkanı Nur Eraslan, çocuklarla beraber 23 Nisan pastasını kesti. KİTVAK yönetim kurulu üyeleri, çeşitli oyuncaklardan oluşan hediyeleri çocuklara vererek onları mutlu etti.

'HASTALIKLARINI BİR NEBZE UNUTABİLMELERİ İÇİN HER ŞEYİ YAPIYORUZ'

KİTVAK olarak milli ve dini bayramlarda çocukları yalnız bırakmamak için her türlü organizasyonu yaptıklarını söyleyen Başkan Ramazan Soncul, "Bu organizasyona değişik gruplar da destek verdi. Bugün bir kolejin öğrencilerinden Genç KİTVAK'lılar bu işi üstlendi. Çocukların eğlenebilmesi için, en azından hastalıklarını bir nebze unutabilmeleri için gereken her türlü girişimde bulunuyoruz. Allah onlara şifa versin, temennimiz budur" diye konuştu.

KİTVAK Yönetim Kurulu üyesi İklil Ulueren ise, "23 Nisan dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayramdır. Bu bilinci yaşamaları için her sene 23 Nisan’ı çocuklarımızla beraber kutluyoruz. Hem günün önemini ifade etmeye çalışıyoruz hem de çeşitli görsel etkinlikler, armağanlar ve pastayla onlara mutlu bir an yaşatabiliyorsak ne mutlu KİTVAK ailesine. Bu konuda bize destek veren her türlü bağışçımıza, gönül dostumuza sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Genç KİTVAK üyelerimiz sürpriz bir etkinlik hazırladılar. Çocukların coşku içinde bir gün geçirmelerini sağlıyoruz. Bütün çocuklarımızın şifa bulmasını istiyoruz, dilerim ki bu hastalık hiç kalmaz" dedi.