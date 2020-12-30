Onkoloji nedir? Onkoloji hangi hastalıklarla ilgilenir?

Kanser ve tümör gibi hastalıklar ile ilgilenen bir bilim dalı olan onkoloji bölümünde çalışan ve uzmanlığı onkoloji olan doktorlara onkolog denir. Özellikle kanser hastalarının tedavileri ile ilgilenen onkoloji tıp alanında en çok ihtiyaç duyulan bölümlerden biridir. Kanserin oluşumunu inceleyen, hastalık tanısını koyan ve tedavisinde büyük rol oynayan onkologlar hastanenin onkoloji polikliniğinde bulunur. Onkoloji Nedir? Onkoloji; kanser oluşumundan, oluşum nedenine ve tedavisine kadar bütün evreler ile geniş kapsamlı bir şekilde ilgilenen bir tıp alanıdır. Kötü huylu tümörler günümüzde giderek artış göstermekte ve onkoloji bölümüne duyulan ihtiyaç da giderek artmaktadır. Türkçe’de onkoloji terimi kanser bilimi anlamına gelmektedir. Onkoloji ciddi bir bilgi birikimi gerektiren tıp alanlarından biridir. Bu nedenle onkologlar genellikle tek başına değil yanlarında bir cerrahi uzman ile birlikte çalışır.

Onkoloji alanının da farklı çeşitleri vardır. Cerrahi onkoloji, tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi gibi farklı farklı alanları vardır. Ayrıca radyasyon onkolojisi ortak çalışmalar ile birlikte kanser hastalığının tedavisinde ve tedavi takibinde büyük bir rol oynar. Kanser hastalarında kullanılan ilaçlı tedavi ise tıbbi onkoloji tarafından sağlanır. Cerrahi onkoloji alanında ise kanserli dokunun hastanın vücudundan güvenli bir şekilde çıkarılması işlemi gerçekleştirilir. Radyoterapi tedavisi gibi tedavi türlerin ise radyasyon onkolojisi bölümü tarafından gerçekleştirilir.

Onkoloji Uzmanı Ne Demektir? Onkolog Kimdir? Onkoloji hastanesinde çalışan ve onkoloji bölümünde uzmanlaşmış olan doktorlara onkolog adı verilir. Tıbbi onkologlar hastanın kanserle mücadelesinin her alanında rol alırlar. Bu sayede kanser hastalığının ortaya çıkması, teşhis konması ve tedavi süreci gibi tüm süreçte onkologlar görev alır. Özellikle kanser tedavisinin tanısının konulduğu andan itibaren başlayan süreçte hastayı yalnız bırakmaz ve tedavi sürecinin tamamının takibini yapar. Onkologlar vücutta oluşan tümörlerin oluşumu ve tanısı ile ilgili araştırma ve incelemelerde de yetkilidirler. Her zaman hastalar ile birlikte çalışmaz bazen de laboratuvarlarda kanser oluşumu ve tedavisi alanlarında yapılan araştırmalarda yer alırlar. Kısaca onkoloji polikliniğinde bulunan ve onkoloji ile ilgili araştırmalar yapan bilim insanlarına onkolog denmektedir. Tedavi süreçlerinin yanında aynı zamanda kanser ve kanser türevleri ile ilgili de araştırmalar yaparak kanserli hücrelerin yapılarını ayrıntılı bir şekilde inceler. Onkoloji Uzmanı Neye ve Hangi Hastalıklara Bakar? Onkoloji uzmanlarının genel alanları kanserli hücreler insan vücudunda oluşturdukları etkileridir. Tıp dünyasında önemli ve saygın bir yere sahip olan onkologlar pek çok hastalık ile ilgilenir. Özellikle lösemi, böbrek kanseri, akciğer kanseri, kemik kanseri, lenf kanseri gibi daha farklı pek çok kanser türü ile ilgili çeşitli çalışmalar yapar. Onkoloji uzmanları vücutta zaman içerisinde oluşan kanser türlerine dair tanı koyarak hasta için süreci başlatır. Hastanın tanı konulduktan sonra tedavi süreci başlar. Tedavi sürecinde onkologlar hasta ile yakından ilgilenir. Bir onkoloji doktoru tüm kanser çeşitleri ile ilgilenir. Konulan tanı sonrasında hastanın sahip olduğu kanser türü ile ilgili tedavi sürecini en iyi şekilde yönetirler.

Onkoloji Alt Dalları Onkoloji hastanelerinde bulunan alt dallar arasında jinekolojik onkoloji, medikal onkoloji, pediatrik onkoloji, radyasyon onkolojisi, cerrahi onkoloji yer alır. Jinekolojik onkoloji, kadınlarda üreme organında meydana gelen bir kanser türüdür. Medikal onkoloji; kanser hastalarında kullanılan kemoterapi ilaçları konusunda uzmanlık alanıdır. Pediatrik onkoloji, çocuklar üzerinde kanser tanısının konulması, teşhis edilmesi ve sonrasında tedavi süreci ile ilgilenen alandır. Radyasyon onkolojisi, kanser tedavisinde kullanılan radyoterapi alanında uzmanlaşmış kişilerin bölümüdür. Cerrahi onkoloji ise kanser ile ilgili biyopsi işlemi ve tümör çıkarılması gibi onkolojik ameliyatlar üzerinde çalışmaktadır. Onkoloji bölümünün alt dallarının yanında, onkoloji bölümünün ana konusu olan kanser hastalığının da çeşitleri vardır. Bunlara örnek olarak, akciğer kanseri, beyin tümörleri, cilt kanseri, kolorektal kanser, jinekolojik kanser, mesane kanseri, meme kanseri ve mide kanseri verilebilir. Onkoloji uzmanları farklı kanser çeşitleri hakkında ayrıntılı bilgilere sahiptir. Bu sayede hastanın teşhisini hızlı ve doğru bir şekilde koyabilir ve vakit kaybetmeden tedavi sürecini başlatabilir. Kanser hastaları için erken teşhis ve doğru tedavi oldukça önemlidir.