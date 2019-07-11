'Onkoloji Olimpiyatları'nda Türkiye'ye 11 madalya

Haluk KARAASLAN- Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)- RUSYA'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen 'Onkoloji Olimpiyatları'na lösemiyi yenerek katılan Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) üyesi 10 sporcudan 8'i, 4 branşta toplam 11 madalya kazandı.

Rusya’nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen 'Onkoloji Olimpiyatları'na bu yıl 15 ülkeden 500 sporcu katıldı. Lösemiyi yenerek yarışmaya katılmaya hak kazanan sporcuların katıldığı yarışmada, Türkiye'yi LÖSEV üyesi 10 sporcu temsil etti. 4 gün süren olimpiyat yarışmalarında sporcular koşu, yüzme, satranç, futbol, masa tenisi dallarında mücadele etti. Yarışmalarda LÖSEV'li sporcular 4 branşta 2'si altın toplam 11 madalya kazandı.

'BAYRAĞI DALGALANDIRMAK İNSANI MUTLU EDİYOR'

Yüzmede altın madalya kazanan Hatice Güçlü (14) 4 yıl önce yüzme öğrendiğini, olimpiyatlara ilk kez katıldığını söyledi. Yüzmeye ilk başladığında sudan korktuğunu belirten Güçlü, "Ama yüzdükçe alıştım. Bir baktım yarışmalara kadar gelmişim. O yarışmalarda kazanma hissini yaşamak o kadar güzel bir şeymiş ki. Oraya çıkmak, bayrağı dalgalandırmak insanı o kadar mutlu ediyor ki. İnsan kendi ülkesini temsil ettiği için epey gururlanıyor. Ülkesi adına çok seviniyor. Olimpiyata ilk defa katıldım. İlk defa yurtdışı deneyimim oldu. Çok heyecanlıydım. Ama seçildiğim için çok mutlu olmuştum. Orada ismim söylendiğinde çok heyecanlanmıştım" dedi. Moskova'dan futbol ve koşuda gümüş, masa tenisinde bronz madalya alarak dönen Ramazan Hasan Yılmaz (13) Türkiye'yi temsil etmenin güzel bir duygu olduğunu belirtti.

'AMAÇ FARKINDALIK YARATMAK'

Lösemiyi yendikten sonra LÖSEV'de Halkla İlişkiler Sorumlusu olarak görev yapan Şeyma Ayhan, Rusya'dan sonra Polonya'da da gerçekleştirilecek olimpiyatlara katılacaklarını söyledi. Olimpiyatların, tedaviden sonraki süreçte çocuklara büyük bir moral ve motivasyon kaynağı olduğunu aktaran Ayhan, şöyle konuştu:

"İmkanları olmayan çocuklarımızı daha çok seçmeye çalışıyoruz. Burada amaç, dünya genelinde kansere ve lösemiye karşı aslında bir farkındalık yaratmak. Biz Türkiye'yi temsil etmek için oradaydık. 11 madalyayla ülkemize geri döndük. Önümüzdeki günlerde Polonya'da da onkoloji olimpiyatlarımız olacak. Ona da biz hemen hemen her yıl katılıyoruz. Buradaki çocuklarımızla biz elemeyle seçiliyoruz. Dereceye girenleri Moskova'ya, yedeklerde olanları da Polonya'ya gönderiyoruz. Polonya'daki programa 8 çocuğumuz katılacak, orada da 3 günlük bir organizasyon olacak."