HABER

'Onkoloji Olimpiyatları'nda Türkiye'ye 11 madalya

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 11:49 | Son Güncelleme

RUSYA'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen 'Onkoloji Olimpiyatları'na lösemiyi yenerek katılan Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) üyesi 10 sporcudan 8'i, 4 branşta toplam 11 madalya kazandı.

'Onkoloji Olimpiyatları'nda Türkiye'ye 11 madalya

Haluk KARAASLAN- Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)- RUSYA'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen 'Onkoloji Olimpiyatları'na lösemiyi yenerek katılan Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) üyesi 10 sporcudan 8'i, 4 branşta toplam 11 madalya kazandı.
Rusya’nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen 'Onkoloji Olimpiyatları'na bu yıl 15 ülkeden 500 sporcu katıldı. Lösemiyi yenerek yarışmaya katılmaya hak kazanan sporcuların katıldığı yarışmada, Türkiye'yi LÖSEV üyesi 10 sporcu temsil etti. 4 gün süren olimpiyat yarışmalarında sporcular koşu, yüzme, satranç, futbol, masa tenisi dallarında mücadele etti. Yarışmalarda LÖSEV'li sporcular 4 branşta 2'si altın toplam 11 madalya kazandı.
'BAYRAĞI DALGALANDIRMAK İNSANI MUTLU EDİYOR'
Yüzmede altın madalya kazanan Hatice Güçlü (14) 4 yıl önce yüzme öğrendiğini, olimpiyatlara ilk kez katıldığını söyledi. Yüzmeye ilk başladığında sudan korktuğunu belirten Güçlü, "Ama yüzdükçe alıştım. Bir baktım yarışmalara kadar gelmişim. O yarışmalarda kazanma hissini yaşamak o kadar güzel bir şeymiş ki. Oraya çıkmak, bayrağı dalgalandırmak insanı o kadar mutlu ediyor ki. İnsan kendi ülkesini temsil ettiği için epey gururlanıyor. Ülkesi adına çok seviniyor. Olimpiyata ilk defa katıldım. İlk defa yurtdışı deneyimim oldu. Çok heyecanlıydım. Ama seçildiğim için çok mutlu olmuştum. Orada ismim söylendiğinde çok heyecanlanmıştım" dedi. Moskova'dan futbol ve koşuda gümüş, masa tenisinde bronz madalya alarak dönen Ramazan Hasan Yılmaz (13) Türkiye'yi temsil etmenin güzel bir duygu olduğunu belirtti.
'AMAÇ FARKINDALIK YARATMAK'
Lösemiyi yendikten sonra LÖSEV'de Halkla İlişkiler Sorumlusu olarak görev yapan Şeyma Ayhan, Rusya'dan sonra Polonya'da da gerçekleştirilecek olimpiyatlara katılacaklarını söyledi. Olimpiyatların, tedaviden sonraki süreçte çocuklara büyük bir moral ve motivasyon kaynağı olduğunu aktaran Ayhan, şöyle konuştu:
"İmkanları olmayan çocuklarımızı daha çok seçmeye çalışıyoruz. Burada amaç, dünya genelinde kansere ve lösemiye karşı aslında bir farkındalık yaratmak. Biz Türkiye'yi temsil etmek için oradaydık. 11 madalyayla ülkemize geri döndük. Önümüzdeki günlerde Polonya'da da onkoloji olimpiyatlarımız olacak. Ona da biz hemen hemen her yıl katılıyoruz. Buradaki çocuklarımızla biz elemeyle seçiliyoruz. Dereceye girenleri Moskova'ya, yedeklerde olanları da Polonya'ya gönderiyoruz. Polonya'daki programa 8 çocuğumuz katılacak, orada da 3 günlük bir organizasyon olacak."

FOTOĞRAFLI

'Onkoloji Olimpiyatları'nda Türkiye'ye 11 madalya'Onkoloji Olimpiyatları'nda Türkiye'ye 11 madalya'Onkoloji Olimpiyatları'nda Türkiye'ye 11 madalya'Onkoloji Olimpiyatları'nda Türkiye'ye 11 madalya

İstanbul'da bu sabah! Gökyüzü turuncuya boyandıİstanbul'da bu sabah! Gökyüzü turuncuya boyandı
Lösemili Ural, çok sevdiği polis sireni eşliğinde taburcu edildiLösemili Ural, çok sevdiği polis sireni eşliğinde taburcu edildi
Bitlis’te 40 köyde 80 bin ağaca fıstık aşısı yapıldıBitlis’te 40 köyde 80 bin ağaca fıstık aşısı yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

Otellerde yer kalmadı! Turistler akın akın oraya gidiyor

Otellerde yer kalmadı! Turistler akın akın oraya gidiyor

'3 tane sürat teknem, 12 tane motorum ve...'

'3 tane sürat teknem, 12 tane motorum ve...'

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ailesini katletti! Astsubay kurşun yağdırdı

Ailesini katletti! Astsubay kurşun yağdırdı

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu evde oturan leyleklere komşu oluyor

Bu evde oturan leyleklere komşu oluyor

Suriyeli hamile kadın ve bebeğini öldüren Birol Karacal ile Celal Bay'ın cezaları onandı

Sakarya'daki kan donduran olayla ilgili yeni gelişme!

İstanbul'da trafikte otomobilini diziyle kullanan maganda kazaya davetiye çıkardı

Trafikte terör estirdi! Herkesin canını hiçe saydı

Yargı, FETÖ sahtekarlıklarını deşifre etti! Yöntemleri şaşkınlık yarattı

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

İçişleri Bakanlığı: 1 0cak-11 Temmuz 2019 tarihleri arasında 457 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Teröre büyük darbe

Muğla'da bir orman yangını daha! Ekipler müdahale ediyor

Muğla'da bir orman yangını daha! Ekipler müdahale ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.