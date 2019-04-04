Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fikri İçli, "Kanser hücrelerinin moleküler özelliklerine yönelik halk arasında 'akıllı ilaç' olarak bilinen, hedefe yönelik bir dolu ilaç geliştirildi. Tüm bunlar Türkiye'ye de gelmeye başladı ama çok pahalı." dedi.

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla "Onkolojide Gelişmeler Paneli" düzenlendi. Üniversitenin konferans salonundaki panelde "immünoterapi"nin kanser tedavisindeki yeri uzmanlarca anlatıldı.

Prof. Dr. Fikri İçli, burada yaptığı konuşmada, son yıllarda kanser tanı ve tedavisiyle ilgili önemli gelişmeler yaşandığını, bunun "moleküler biyoloji"deki gelişmelere paralel olarak kanser hücreleri ve bu hastalığa yönelik vücudun bağışıklık hücrelerinin etkinlikleriyle ilgili buluşlarla olduğunu belirtti.

Kanser konusundaki çalışmalarıyla James P. Allison ve Japon Tasuku Honjo'nun geçen yıl Nobel Ödülü aldığını anımsatan İçli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunların buldukları şuydu, lenfosit dediğimiz hücreler, kanser hücreleriyle mücadele edebilecek hücreler ve kanser hücrelerini yok edebilirler. Bunların normal hücrelere zarar vermemeleri için birtakım fren mekanizmaları var. Bu fren mekanizmaları, kanserli hücrelere yapıştıklarında devreye giriyor ve yok etmelerini önlüyor. Bu araştırmacılar, bu fren mekanizmalarını buldu."