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Onlar ABD'nin ilk Müslüman kadın Kongre üyeleri olabilir

06.11.2018 14:05 | Son Güncelleme

Her ikisi de ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen ve Müslüman karşıtı söylemine şiddetle muhalif. Ve her ikisi de ABD Kongresi'nin ilk kadın Müslüman üyeleri olmayı başararak tarih yazabilirler.

Onlar ABD'nin ilk Müslüman kadın Kongre üyeleri olabilir

İki Demokrat aday Rashida Tlaib ve Ilhan Omar'ın, ABD'nin Michigan ve Minnesota eyaletlerinden Temsilciler Meclisi üyeliğine seçilmeleri bekleniyor.

ABD'deki Müslüman kuruluşlarına göre 100'e yakın Müslüman Amerikalı, Kongre ara seçimlerinde hem eyaletlerinde hem de ulusal düzeyde göreve talip ve bu sayı bir rekor.

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'KENARDA BEKLEMEK YOK'

Hem Tlaib hem de Omar, Trump'ın göç politikalarına şiddetle karşı çıkıyor ve Göç ve Gümrük Muhafaza Kurumu'nun (ICE) kapatılması çağrısında bulunuyor.

Detroit'te Filistinli bir anne babanın çocuğu olarak dünyaya gelen bir sosyal hizmet uzmanı olan Tlaib, Michigan'daki bölgesini Temsilciler Meclisi'nde temsil etme yarışında adeta rakipsiz.

42 yaşındaki Tlaib 14 çocuğun en büyüğü ve 2008'de de Michigan'ın ilk Müslüman kadın eyalet meclisi üyesi olmuştu.

Tlaib, Trump'ın Müslüman ülkelerin vatandaşlarını etkileyen tartışmalı seyahat yasağı gibi politikalarına karşı çıkmak için Kongre yarışına girdiğni söylüyor.

ABC News'a konuşan Tlaib, "Seçime, seçilmem tarihi bir şey olur diye girmedim. Adaletsizlikler için, Müslüman kimliklerini ve buraya ait olup olmadıklarını sorgulayan oğullarım için girdim. Asla kenarda bekleyen biri olmadım" dedi.

Afrika kökenli Amerikalılar'ın yoğun olarak yaşadığı bir bölgeden yarışa giren Rashida Tlaib, işçi sınıfının haklarını savunan bir aday portresi çiziyor. 2016'daki Başkanlık seçiminde, dönemin Başkan Adayı Donald Trump'ı Detroit'teki konuşmasını kesen on kadar protestocudan biriydi.

'RÜYALARIN SINIRI YOK'

Başörtülü aday Ilhan Omar, ailesiyle birlikte Somali'den kaçmalarının ardından Kenya'daki bir mülteci kampında yaşadı. Daha sonra Lüteriyen Kilisesi'nin sponsorluğu sayesinde Minneapolis'e yerleştiler.

36 yaşındaki Omar, 2016'da Minnesota'daki ilk Somali kökenli Amerikalı eyalet meclisi üyesi oldu.

Omar bu yarışı kazanmasının ardından yaptığı ilk konuşmada, "Bu zafer o mülteci kampındaki 8 yaşındaki çocuğun. Bu zafer, çocuk yaşta evliliğe zorlanan genç kadın için. Bu zafer, rüyalarının sınırı olduğu söyleyenen her insan için" demişti.

Ilhan Omar Elle dergisine verdiği söyleşide de "Temsiliyetçi demokrasilerin ne olduğunu gösterebilmek için" ABD Kongresi'ne girmeyi amaçladığını söyledi.

Omar genel sağlık sigortası sistemine destek veriyor. Seçilirse, eyaletin başsavcısı olabilmek için görevi bırakan Demokrat Partili Müslüman Amerikalı arkadaşı Keith Ellison'ın yerini alacak.

Kongre'nin diğer Müslüman erkek üyesi ise Andre Carson ve Indiana eyaletinden yeniden göreve seçilmesi bekleniyor.

TARTIŞMALI BAŞKANLIK KARARNAMESİ

Başkan Trump'ın attığı ilk adımlardan biri, Ocak 2017'de nüfuslarının çoğu Müslüman 7 ülke, İran, Irak, Yemen, Somali, Sudan ve Libya vatandaşlarının ABD'ye girişini geçici olarak yasaklayan başkanlık kararnamesini imzalamaktı.

"Müslüman yasağı" takma adı verilen başkanlık emri daha sonra mahkeme tarafından hükümsük kılındı ve iki kez değişikliğe uğratıldı. Birinde Sudan listeden çıkartıldı, diğerinde ise Çad, Kuzey Kore ve Venezuela hükümeti yetkilileri listeye eklendi.

Geçen Haziran'da yasanın son hali Yüksek Mahkeme tarafından da onaylandı.

Trump başkanlık kampanyası sırasında Minnesota'daki Somalili topluluğunu özellikle kast ederek "hatalı mülteci güvenlik incelemelerinin" eyaleti ve ülkeyi güvensiz kıldığını söylemişti.

Ancak Nisan 2017'de BBC'ye konuşan Ilhan Omar, Trump'ın sözlerinin toplumunu ürkütmek yerine, değişim için oy kullanma kararlılığı verdiğini söylemişti.

AYRIMCILIK

Pew Araştırma Merkezi'nin geçen yılkı anketine katılan Amerikalı Müslümanların neredeyse yarısı (yüzde 48) son 12 ayda ayrımcılığa uğradığını söylemişti.

Yüzde 75'i Müslümanlar'a karşı "çok fazla ayrımcılık yapıldığını" düşündüğünü söylerken, yüzde 74'ü Başkan Trump'ın kendilerine karşı hasmane bir tutum takındığını belirtmişti.

Pew Araştırma Merkezi'ne göre geçen yıl ABD'de her yaştan 3 milyon 350 bin Müslüman bulunuyor. Bunun son 10 yılda bir milyon kişilik bir artış anlamına geldiği belirtiliyor.


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