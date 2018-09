Onlar artık 'yabancı' değil

DİDİM (Aydın), (DHA)- TÜRKİYE'de yerleşik yaşayan yabancıların, özellikle de İngilizlerin en çok tercih ettiği yerler arasında bulunan Aydın'ın Didim ilçesi, farklı kültürlere ev sahipliği yapıyor. Didim ve çevresinde mülk satın alarak bölgeye yerleşen İngilizler, sosyal yaşam içinde de aktif rol alıyor.

Didim’in doğal güzelliklerinden etkilenerek bölgeye yerleşen İngilizler, zamanla Türkiye’deki yaşama uyum sağladı. İngilizlerin bazıları 11 yıldır Didim’de yaşıyor. Didim’de 'Help İn Hands' isimli bir grup kuran İngilizler, Didim Kent Konseyi ile iş birliği halinde çeşitli yardım kampanyaları ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, hastanelere, okullara ve tedavi gören hastalara yardım ediyor. 'Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar iyi anlaşabilirler' anlayışıyla ortak bir hedefe doğru yol aldıklarını belirten Didim Kent Konseyi Başkanı Osman Ayyıldız, "Burada tatil yapan İngilizler mülk sahibi olarak yerleşmeye karar verdi. Kent Konseyi olarak Didim’e yerleşen kişilerin adaptasyonunu sağlamak için devreye girdik. 'Yabancılar masası' diye bir gönüllü masa oluşturduk. İngilizler de, Didim ile ilgili neler yapabiliriz üzerine düşünüp yardım organizasyonları yapmaya başladı, çünkü kendilerini buraya ait hissediyorlar. Böylelikle ortak bir yaşam alanı oluştu. Yardım kampanyaları ve sosyal etkinlikler düzenliyorlar, ihtiyaç sahibi kişilere yardım ediyorlar. Bu süreç sonunda 'Yabancılar masası' ismini değiştirerek 'Gönüllüler masası' ismini verdik. Çünkü İngilizlerin samimi yaklaşımı, yabancılık söylemiyle aykırılık teşkil etmeye başladı" dedi.

'BURASI HAYALLERİ SÜSLEYEN BİR YER'

10 yıldır Didim’de yaşadığını dile getiren İngiliz Lynn Cole (65), "Didim’i gerçekten çok seviyorum ve buradan başka bir yerde yaşayamam. Burası hayalleri süsleyen bir yer. Burada emekli olmaktan dolayı çok mutluyum. Şuraya bakın, istediğiniz her şeyi burada bulabilirsiniz. Güneş, nazik insanlar, huzurlu bir yerleşim yeri, gürültüden uzak. Rahat ve huzurlu bir ortam var. Biz burada kurduğumuz toplulukla ihtiyaç sahibi insanlara yardım ediyoruz. Burada elde edilen gelirler gerçekten ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. Help İn Hands olarak spor alanları, çocuk oyun alanları oluşturduk. Engelliler derneğine akülü araç temin ettik" diye konuştu.

Didim havasının tek kelimeyle mükemmel olduğunu söyleyen Lynn Cole’un eşi Philipp Cole (65) ise, "Burası çok sessiz ve sakin bir yer. Didim’de yaşayan insanları seviyorum. Oldukça yardımseverler. Burada çok keyifli vakit geçiriyoruz. Türkiye’yi sevmek için çok sebep var. Didim çok ferah bir yerleşim bölgesi. İngiltere’de her şey birbirine çok yakın ve gerçekten çok gürültülü. İngiltere’den gelen birçok kişi bu yüzden buraya yerleşmek istiyor" dedi.

'BURADAKİ İNSANLARIN ÇOĞU OLDUKÇA KİBAR'

11 yıldır Didim’de yaşadığını belirten İngiliz Zilpha Griffiths (70) de, "Didim’i seviyorum. Burada çok güzel bir evim var. Buradaki insanların çoğu oldukça kibar. Yaklaşık 25 yıl önce, buraya yerleşmeden önce Türkiye’ye tatil için gelirdim. Emekli olmak istediğimde ise Didim’e yerleşmeye karar verdim ve burada emekli oldum. Help İn Hands olarak gelir toplayarak yardıma ihtiyacı olan kişilere yardım ediyoruz. 7 senedir her yıl, bir yaz balosu düzenliyoruz. Yaklaşık 200 kişi balomuza katılıyor. Baloda katılan kişilere yemek servis ediyor ve ürün satışı yapıyoruz, elde edilen gelirle yardıma ihtiyacı olan kişilere yardım ediyoruz ve bundan dolayı çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

Didim’de yaşayan İngilizlerin yaş ortalamasının 50 ve üzeri olduğunu belirten Didim Turizm Derneği Başkanı Tayyar Cengiz, "Didim’in havası özellikle astım hastalığı gibi birçok sağlık sorununa iyi geliyor. Didim’i bu yüzden de çok tercih ettiler. Sayılarında bir azalma olsa da şu anda Didim’de yaşayanlar var. Didim’de İngilizlerin işlettiği ve ortak olduğu işletmeler var. İngilizlerin yoğun olduğu bölgeler var" diye konuştu.

