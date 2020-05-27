Onlar Bizim Çocukluğumuz: En Sevilen Çizgi Film Karakterleri

Çocukluğumuzun vazgeçilmez eğlencelerinden biri kuşkusuz çizgi film izlemekti. Hepimizin mutlaka sevdiği ve izlemek için dört gözle beklediği çizgi filmler vardı. O kadar çok sevdik ki hepsini, şu an bile karşımıza çıksalar izleriz. Belki de izliyoruzdur... Bu izlediğimiz çizgi filmlerde eminim çok sevdiğimiz çizgi film karakterleri de olmuştur. Bütün bu çizgi film karakterlerinin isimleri ve görselleri bile hala aklımızda. Nasıl unutalım ki? Şimdi bir bakalım listemizde neler varmış. 40. Caillou

4 yaşında lösemi hastası olan bir çocuğun günlük yaşamını konu alan Caillou çizgi filmi, birçok çocuk tarafından çok sevilmişti, şu anda da seviliyor. Caillou evde, okulda ve dışarıda eğlenceli vakit geçirirken yeni bilgiler de öğrenir. Kedisi Gilbert ve kardeşi Rozi ile oyunlar oynar. Çocukların örnek aldığı çizgi film karakterleri içerisinde Caillou içlerinden en uslusu ve tatlısıdır. Ben de hep öğle yemeğimi Caillou’nun çıktığı saate denk getirirdim. Benim için en güzel yemek yeme şekliydi. 39. Scooby Doo

Sıra dışı olayların takipçileri Scooby Doo ve arkadaşları... Fred, Velma, Shaggy ve Daphne ile beraber Scooby Doo da perilerin ve canavarların baş düşmanları olmuşlardır. Her olayı büyük bir dikkatle çözerek dünyayı daha iyi hale getirmeye çalışırlar. Her ne kadar Scooby Doo ve Shaggy’nin yemek aşkı işleri birazcık zorlaştırsa da onların da yardımı büyük olmuştur. Diğer grup arkadaşları ipuçlarıyla ilgilenirken, Shaggy ve Scooby Doo yemek arayışına girerler mesela ama olsun.. Bu çılgın ikilinin yer aldığı sahneler en sevilen ve güldüren sahnelerdir. Bu harika 5 kişilik ekip büyük minibüsleriyle canavarların korkulu rüyası olmuştur.

38. Garfield

Garfield denildiğinde akla lazanya gelir. Yemek yemeyi çok seven Garfield karakterinin en sevdiği yemek lazanyadır ve kendisi sadece sevdiği yemekleri yer. İzlediğimiz bütün çizgi karakterler içerisinde en tembeli ve uyumayı en çok sevendir. İnsanlarla bu kadar ortak yönü varken sevilmemesi mümkün değil zaten. Uyurken de en sevdiği oyuncağı Pooky’yi yanından ayırmaz. Aynı evde yaşadığı Odie ve Jon ile türlü türlü maceralara imza atan Garfield, vurdumduymaz hareketleriyle de sahibini sinirlendirmeyi başarır. Jon ve Garfield’ın karakterleri birbirinden çok farklıdır. Jon, Garfield’a göre biraz daha sakindir ve hareketlerinde bir miktar şapşallık bulundurur. Aynı evde yaşayan bu iki karakterin ilişkisi ile ortaya komik sahneler çıkar. 37. Tom ve Jerry

Eğer Tom ve Jerry izleyecekseniz çok eğlenceli bir kovalamacaya hazır olun. Kedicik Tom'un yemek olarak gördüğü fare Jerry ile olan maceralarını bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Tom, en güzel yemekleri yese bile asla Jerry'den vazgeçemez. Onun için kurduğu tuzakların sayısı da o kadar fazla ki, artık yakalayıp yese de biz de kurtulsak diye düşünüyoruz. Ama Jerry de en az Tom kadar zeki ve o da onun için planlarını uygulamaktan vazgeçmez. Tom’un her planına karşılık kendi zekice planlarını ortaya koyarak işin içinden çıkması Jerry'yi çizgi filmde favori karakter yapıyor. Bu çizgi filmin en esrarengiz tarafı ise yüzünü göremediğimiz Tom’un sahibi olan hanımefendi. Yeri geliyor Tom’u besliyor, yeri geliyor azarlıyor. Ama yüzünü bir türlü göstermiyor. İnsan merak ediyor tabi ne yapalım.

36. Temel Reis

Keşke biz de onun gibi olabilsek! Bir kutu ıspanak ye, sonra kaslı ve güçlü ol. Oh ne güzel. Temel Reis oldukça eski bir çizgi filmdir. Ama hala unutamadık. Tüm çizgi film karakterleri ile bir bütün içerisinde olan Temel Reis'i izlerken kesinlikle çok eğleneceksiniz. Sevgilisi Safinaz ise enerjik halleriyle dolaşır. Safinaz’ın bir hayranı daha vardır ki o da Kabasakal’dır. Hal böyle olunca Temel Reis onu hiç sevmez, düşman olmuşlardır. Bir kavga sırasında Temel Reis hemen bir kutu ıspanak yer ve kasları ortaya çıkar. Sonrasında tek yapması gereken karşısındakini devirmek. 35. Jetgiller / Rosie

İzlerken "Ah keşke bizim de böyle bir hayatımız olsaydı!" dedirten bir çizgi filmdir Jetgiller. Uzayın tam ortasında yaşayan bir aile olan Jetgiller, gelecek için hayal ettiğimiz hayatı yaşar. Ailenin babası George ve eşi Jane çocuklarıyla beraber her işlerini sıkıntısız hallederler. Judy ve Elroy kardeşlerin her istedikleri olur ve okullarına kolayca giderler. Hele Rosie’yi görenler kendilerine de bundan bir tane isteyebilirler. Kendisi evin her işine koşan ve ailenin üyesi olarak görülen bir robottur. Bu ailede kesinlikle en favori karakter Rosie. Zaten kim istemez ki evinde böyle bir robotun olmasını?

34. Tweety

Kuşların en tatlı versiyonu.. Looney Tunes karakterleri içerisinde en masumu ve bir o kadar da zekisi. "Bir kedi gördüm sanki. Evet evet bir kedi gördüm!" repliğinin sahibidir. Tom ve Jerry ilişkisini burada Sylvester ve Tweety arasında da görürüz. Slyvester, Tweety’yi yemek için her türlü planı göze alır. Ama hepsi başarısızlıkla sonuçlanır. Ya bir yerden düşer ya da yırtıcı köpeklerle yaptığı savaşta kaybeden taraf olur. Tweety de ona gününü göstermek için elinden geleni ardına koymaz. Bu zeki kuş, her tuzağın üstesinden kolaylıkla gelir. 33. Sonic

Sonic, eski çizgi film karakterleri arasında en hızlı olandır ve bu kirpi maceraya bayılır. Sonic, mavi vücudu ve kırmızı ayakkabısıyla dünyaya iyilik yapmak için gelmiştir. Aslında sadece dünya değil, dünyaya benzer bir gezegen olan Mobius'ta da maceralarını sürdürür. Burası Sonic’in asıl yaşadığı yerdir ve çoğu macera orada geçer. En sevdiği yemek sosisli sandviçtir ve hem insanlara hem de diğer canlılara yardım etmeyi çok sever. En sevdiği arkadaşı Tails’dir. Neredeyse her şeyi beraber yaparlar. Dr. Robotnik, bu çizgi filmin kötü karakteridir. Kendisi dünyaya ve Sonic’in arkadaşlarına sürekli zarar vermeye çalışır. Sonic ise kaos zümrütlerini toplayarak Dr. Robotnik’in kötü planlarını bozmaya çalışır.

32. Casper

Gerçek olmasa bile hayaletlerden korkarız. Ama bir tanesi var ki ondan korkmak mümkün değil. O da en tatlı çizgi karakterlerden biri olan sevimli hayalet Casper'dır. Casper bildiğimiz çizgi karakterler gibi değildir. O, iyilik peşinde koşan ve tüm canlıları seven bir hayalettir. Amacı asla birilerini korkutmak değildir. Bu huyu itibariyle hayalet okulunda sürekli başarısız olur. Çünkü bu okulda hayaletlerden insanları korkutmalarını isterler ama Casper bunları önlemeye çalışır. Bu maceraları da çok sevdiği arkadaşı Wendy ile yaşar. Wendy ise bir cadıdır. Casper bilinen çizgi film kahramanları arasında en sevimli karakterlerdendir. 31. Marsupilami

Marsupilami, benim en sevdiğim çizgi filmlerden bir tanesiydi. Marsupilami, kocaman bir ormanda yaşar ve mutlu bir ailesi vardır. Aynı zamanda, ormanda yaşayan araştırmacı bir aile ile de çok iyi anlaşırlar. Arkadaşı Leo ile ormanda her gün farklı maceralara koşarlar. Tabi ki bu çizgi filmde de kötü karakterimiz var. O kişi, Bring M. Backalive’dır. Kendisi Marsupilami ve ailesini avlamak için ormana taşınmıştır. Amacı onları yakaladıktan sonra hayvanat bahçesine satıp zengin olmaktır. Her bölümü ayrı bir eğlence olan Marsupilami herkes tarafından seviliyor.

30. Tazmanya Canavarı

Looney Tunes’un en sevilen ve çılgın karakterlerinden bir tanesi karşınızda: Tazmanya Canavarı. Etobur olmasına rağmen ne görürse yiyen ve etrafı mahveden bir karakterdir. Tazmanya Canavarı'nı gördüğümde aklıma hep Bugs Bunny gelir. Çünkü Tazmanya Canavarı için en zekice planları Bugs Bunny yapar. En belirgin özelliği kendi etrafında hızlıca dönüp ne var ne yok süpürmesidir. 29. Müfettiş Gadget

Gerçek hayatta böyle dedektifler olsa herhalde suçlar büyük oranda azalırdı. Çünkü Gadget gibi müfettişler, kafasından çıkan ekstra elleri ve uçmasını sağlayan pervanesi, uzayan bacakları, patenli ayakkabıları ve ceketinin şişerek uçması gibi özelliklere sahip olurlardı. Dikkatsiz ve şaşkın karakteriyle öne çıkan Müfettiş Gadget, köpeği ve yeğeni ile beraber yaşar. Büyük bir suç örgütünün başı olan Bay Pençe ile mücadele eder. Penny, köpeğiyle beraber gizlice amcasına yardım eder. Amcası o gün bitiminde eve geldiğinde Penny ve köpeğinin sakince evde vakit geçirdiğini görür, asla fark etmez. İzlemesi o kadar keyifli bir çizgi filmdi ki müziği bile hala aklımda doğrusu.

28. Afacan Dennis

Hepimiz onu türlü türlü yaramazlıklarıyla biliyoruz. Afacan Dennis, yaşadığı mahallesinde köpeği ve arkadaşlarıyla eğlenceli vakitler geçirir. Fakat eğlenirken de asla sınır tanımaz bu velet. Her şeyi merak eder ve sorgular. Asla yerinde durmaz. Bu nedenle herkes ona Afacan Dennis der. Ne yapalım yani çocuk biraz hiperaktifse? Çizgi filmlerdeki karakterler de hiperaktif olabilir sonuçta değil mi? 27. Red Kit

Red Kit eskilerin vazgeçilmezidir. Vahşi batı filmlerinin çizgi film versiyonu olan bu yapımda Red Kit, atı Düldül ve köpeği Rin Tin Tin ile kasabasını kötü insanlardan korur. Bu kötü insanların başında Dalton Kardeşler gelir. Ve engellediği tüm suçlulara ağır cezalar vermek yerine ders çıkarmalarını sağlayan cezalar verir. Tabi onlar yine de bu dersi anlamazlar. Olayları çözdükten sonra da atı ve köpeği ile uzaklara gider. Red Kit, diğer kovboylara göre oldukça sakin biridir. Gözü asla parada ya da altında değildir. Bu arada ben onun kadar güzel ve uyumlu giyinen bir kovboy görmedim siz gördünüz mü? Ya da onun kadar hızlı silah çekebileni?

26. Atom Karınca

Karşınızda Atom Karınca! Adının hakkını fazlasıyla veriyor gerçekten. Ve evet kendisi uçabilen bir karıncadır. Çizgi filmlerde her şey olabilir sonuçta. Tatlı mı tatlı Atom Karınca herkes tarafından çok sevilir. Kötülüklerle mücadele eder. Bu mücadele sırasında polislerle beraber çalışır ve az da yardım etmez yani. Mesai saatleri dışında diğer karıncalarla mutlu bir hayat sürer. 25. Heidi

Bana kalırsa en iyi çizgi filmlerden. Bildiğimiz diğer karakterlerin arasında en masumu ve yardımseveri. Hayatı, ağaçları, çiçekleri ve hayvanları çok sever. Hele dedesine bayılır Heidi. Kendisi teyzesi tarafından dedesine emanet edilir. Dedesi dağlık bir köyde yaşar. Heidi bu süreç içerisinde köyü ve Peter'ı çok sever ve bu yaşantıyı o kadar çok benimser ki, bir gün teyzesinin kendisini Frankfurt'a götüreceğini duyduğunda aşırı üzülür. Bu olaydan sonra Heidi farklı bir aileyle iç içe yaşamaya başlar. İzlediğinizde kurgusunun diğer çizgi filmlere göre çok farklı olduğunu göreceksiniz. 24. Ben 10 / Ben Tennyson

Bu çizgi film, çıktığı yıl olay olmuştu hatırlıyorum. Özellikle erkek çocuklar bayılırdı. Bu çizgi filmde tek bir kişiden çıksa da epey karakter var. Ben Tennyson, ormanda bir saat bulur ve bu saat, ona 10 tane farklı güçlere sahip karaktere dönüşme imkanı verir. Farklı güçlere sahip bu çizgi karakterlerin isimleri Ateş Kol, Elmas Kafa, Dört Kol, Gölge Hayalet, Gri Madde, Güncelleme, Şimşek Hız, Yaban Köpek, Pul Kanat, Yüzen Çene. Bir de ek uzaylılar var. Ben Tennyson, bu güçlü uzaylıları kullanarak dünyada kötülerle mücadele ediyor. Kuzeni Gwen Tennyson ve büyükbabası Max bu maceralara eşlik ediyor.

23. Ninja Kaplumbağalar / Leonardo

Kaplumbağaları hiç böyle görmediniz! İsimlerinin Rönesans döneminden geldiği Leonardo, Raphael, Michelangelo ve Donatello mutasyona uğramış kaplumbağalar olarak karşımıza çıkar. Dövüş sanatlarına, özellikle Nijitsu’ya hakim bu dört kaplumbağa, hocaları fare Splinter tarafından eğitilir. Bu eğitimlerini kötülüklerle mücadelede kullanırlar. Kaplumbağa grubunun lideri ise mavi bandajlı Leonardo'dur. Grubun lideri olması sebebiyle en çok o dikkat çekiyor. 22. Johnny Bravo

Kendisi çevresindeki kızlar tarafından çok sevilmese de, bizim Johnny Bravo’yu unutmamız mümkün değil. Bakımlı sarı saçlarıyla ve kaslı kollarıyla kızların gözünü boyamaya çalışan bu karakterin maceralarına annesi Bunny Bravo, komşusu Suzie ve arkadaşı Carl eşlik eder. Bir de Johnny’nin takıldığı fast food dükkanının sahibi Babalık karakteri var. Bu maceralarda Johnny Bravo’nun tek amacı kızları kendine aşık etmektir. Bir kız gördüğünde karşısında saçma sapan hareketler yapmaya başlar. Kendince harika kas şovları yapar. Bu hareketler karşısında, kızların yaptığı tek şey gözlerini devirmektir.

21. Şirinler

Şirinler çizgi filmini hepimiz biliyoruz. Adı üzerinde Şirinler, gerçekten de çok şirinler. Başları Şirin Baba olmak üzere diğer tüm şirinler birlik beraberlik içerisinde yaşarlar. Kimisi yardımsever, kimisi agresif, kimisi tembeldir. Yapımda çizgi film karakterleri ve özellikleri son derece iyi işlenmiştir. Böyle bir hikayede kötü karakterimiz olmaz olur mu? Şirinleri görebilen tek insan Gargamel ve kedisi Azman bu çizgi filmin kötü karakterleridir. Evet, Şirinler'i sadece iyiler görebiliyordu ama orayı biz de pek anlamadık. 20. Roadrunner

"Bip Bip" sesiyle hafızalarımıza kazınan Roadrunner ve avcısı Coyote’u izlemeyen yoktur bence. Issız bir çölde yaşayan bu iki hayvan çizgi film karakterleri içerisinde benim için en garip olanlardır. Coyote sakarlıkları ve dikkatsiz planları ile Roadrunner’ı yakalayama çalışır. Bunun için çeşitli bomba mekanizmaları kullanır. Ama Roadrunner’ın hızına yetişmesi mümkün değildir. Roadrunner sürekli koşar. Coyote’a karşı hiçbir plan yapmamasına rağmen sadece koşarak işin içinden sıyrılır.

19. Pokemon / Pikachu

Pikachu, Pokemon karakterlerinin en sevimli üyelerinden birisi. Kendisi bir pika türü. Kötülüklere karşı kendisini savunmak için elektrik gücünü kullanır. Çıktığı dönemde büyük olay yaratan Pokemon çizgi filmini sadece Pikachu’yu görmek için bile izleyebilirsiniz. Seni seçtim Pikachuu!! 18. Taş Devri / Fred Çakmaktaş

Yine efsane bir çizgi film ile karşı karşıyayız. Fred Çakmaktaş, ailesi ve komşuları… Evlerinin mağara olması ve arabalarının taştan olması güzel detaylardan birkaç tanesi. Kullandıkları malzemeler de çok gariptir. Fil hortumunu çeşme olarak kullanılması örneklerden bir tanesi. Çakmaktaş ve Moloztaş ailesi çok yakın komşulardır. Taş Devri çizgi filmi, bu iki ailenin günlük hayatlarını anlatır. Ve baş karakterimiz Fred Çakmaktaş’ın en sevdiği şey bovling oynamaktır. 17. Duffy Duck

Duffy Duck karakteri biraz Bugs Bunny’e benzer. Onun gibi aklından türlü türlü planlar geçer. Kendisi Arsız Duffy diye de anılır. Çok iyi niyetli olduğu söylenemez, yine de birçok çocuk tarafından sevilir. Diğer Looney Tunes karakterleri ile çok fazla iç içedir. Zaten kolay kolay tek görülmez. Hep diğer karakterlerle geçirir günlerini. Duffy Duck izlerken çok fazla güleceksiniz emin olun.

16. Powerpuff Girls

Powerpuff Girls ilk yayınlandığı günden itibaren popülerliğini koruyan bir çizgi filmdir. Bu üç tatlı kız kimyasal bir karışımdan doğar. Bu karışım onlara bazı süper güçler ve özellikler kazandırır. Blossom, Bubbles ve Buttercup beraber güçlerini kullanarak her türlü kötülük ve suçların üstesinden gelirler. Bu görevleri dışında evde veya okuldaki komik diyaloglarını ve olaylarını izleyebilirsiniz. 15. Arthur

Arthur'u bence şuan herkes izliyordur. Ben de dahil. Olaylar öyle akıcı ve eğlenceli ki insan bırakamıyor ve izliyor. Arthur sıradan bir çocuktur ve çizgi filmde günlük hayatı anlatılır. Her bölümde tüm karakterleri görmek mümkündür. Evleri birbirine çok yakın zaten. En sevdiği arkadaşı Buster adında bir tavşandır. Kardeşi D. W. ile sürekli sorunlar yaşar ama yine de birbirlerini çok severler. Kardeşler arasında olur öyle şeyler zaten.. 14. He-Man

"Gölgelerin gücü adına! Güç bende!" diye bağıran kahramanımızdır. Kılıcını çıkardığı anda farklı güçlerle donanan He-Man, çıktığı dönemde çok fazla sevildi. He-Man, amacı sadece kötülük yapmak olan İskeletor ile mücadele eder. Eternia’yı fethetmesini önlemek için var gücüyle çalışan He-Man, sadece İskeletor ile değil diğer kötü çizgi film karakterleri ile de savaşmak zorundadır. Tüm zorluklara rağmen yine de pes etmez, mücadelesine devam ederdi.

13. Ayı Yogi

Ayı Yogi yine çok sevdiğimiz çizgi film karakterlerinden biridir. Kendisinin her zaman farklı fikirleri vardır. En iyi arkadaşı ayı Bobo ile gününü geçirir. Bizde bu ikilinin olaylara nasıl tepki verdiklerini ve komik diyaloglarını keyifle izleriz.. 12. Cedric

Cedric, "Ah Chen üzümlü kekim" diyerek gece yatağında hayallere dalan 8 yaşında sarı saçlı bir çocuktur. En iyi arkadaşı Christian’dır. Annesi, babası ve dedesi ile beraber yaşar. Cedric ile en çok ilgilenen dedesidir. Cedric, her zaman bir şey yapmadan önce veya aklına bir soru takıldığında dedesine sorar. Ondan tavsiye alır. Çizgi filmin genel konusu Cedric ve ailesinin günlük hayatıdır. 11. Pembe Panter

Pembe Panter olur mu? Şaşırtıcı ama seneler önce yapmışlar bile. Pembe Panter yine sevilen çizgi film karakterlerinden. Gördüğünüz tüm çizgi film karakterleri içerisinden en pembe olanı! Dikkat çekici ve ilginç yapısıyla çocuklar ve hatta yetişkinler bile kendisini çok sevmiştir. Nasıl biridir acaba diye merak ediyorsanız hemen anlatayım. Hiçbir şeyi kafasına takmaz. Biraz kurnazdır ama rahattır da. Değişik bir kafa yapısı vardır ama kimse zaten tam olarak çözememiştir. Bu çizgi filmde en az Pembe Panter kadar müziği de ilgi görmüştür. Kesinlikle Pembe Panter bir melodi olsaydı o melodi olurdu.

10. Kaşif Dora

Kim izlemedi ki Kaşif Dora'yı ve kim sevmedi? Herkesin mutlaka bir bölüm izlemişliği vardır bence. Kaşif Dora, hem çok eğlenceli hem de bilgilendirici bir çizgi filmdir. Dora ve arkadaşı Boots ile uçsuz bucaksız maceralara yelken açar. Bu maceralar kimi zaman bir hayvanı kurtarmak için ya da görmek istedikleri bir yere gitmek için gerçekleştirilir. Bu maceralara Dora, sizi de yanınızda götürüyor.. 9. Donald Duck

Diğer çizgi film karakterleri içerisinde en çok sinirlenen diyebiliriz Donald Duck için. Evet görünüş olarak sevimli ama biraz kızdırın bak neler oluyor. Donald Duck denizci kıyafeti ve şapkası ile bütünleşmiştir. Asla üstünden çıkarmaz. Çizgi film bölümlerinde genelde günlük yaşadığı olaylar konu edilir. Eğer onu kızdırmazsanız fazlasıyla eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. 8. Arı Maya

İşte karşınızda o çiçekten bu çiçeğe koşan milyonlarca arının içerisinde en tatlı olanı Arı Maya. Hem çalışkan hem zekidir kendisi. Yaşadığı her olay karşısında merakını gizleyemez. Hemen araştırır. Yardıma ihtiyacı olana her türlü yardımı etmeye hazırdır. Arı Maya'nın birde Willy adında bir arkadaşı vardır. Willy ile Maya pek aynı karakterde değiller. Willy daha yorgun ve daha aç birisi. Maya'nın o yüksek enerjisine bazen yetişemeyebiliyor.

7. Sünger Bob Kare Pantolon

Okyanus tabanında Bikini Bottom kasabasında yaşayan SüngerBob maceradan maceraya koşuyor. Sünger Bob çizgi filmlerinde genel olarak günlük hayat anlatılır. Bob, Bikini Bottom'da Bay Yengeç’in işlettiği Yengeç restoranında iyi bir aşçıdır. Gelen müşteriler için leziz hamburgerler yapar. Kasaba sakinleri, hamburgerlerini sevdikleri gibi Sünger Bob’u da çok severler. Deniz yıldızı Patrick, Sünger Bob’un en iyi arkadaşıdır. Sünger Bob ile beraber yaşadığı olaylarda biraz şapşal hareketleri olsa da o da en az Sünger Bob kadar sevimlidir. Bu ikilinin maceralarını izlerken gülmeye doyamayacaksınız. 6. Tutenstein

İzlediğiniz tüm çizgi film karakterleri bir kenarda kalsın! Bu çizgi filmi bir kere izliyorsunuz, sonra bırakamıyorsunuz emin olun! Seveni çok fazladır. Diğerleri kadar çok bilinmiyor fakat en az onlar kadar kaliteli ve güzel bir çizgi film Tutenstein. Uzun bir uykudan uyanan Tutankhamun, bulunduğu müzede birçok macera yaşar. Bu sürede sadece Nutka, BuCleo ve kedisi Luxor ile zamanını geçirir. Bu kişiler haricinde pek kimsesi yoktur. Konusu çok güzel ve mitoloji esintilerini alıyorsunuz. Çıktığı andan itibaren çocuk veya genç farketmeksizin baya bir izleniliyor.

5. Hızlı Gonzales

O ''ARİĞBA!'' sesi hala kulaklarımda belki sizin de öyledir. O kadar hızlı koşar ki zaten asla yakalayamazsınız. Kediler bile sınıfta kalıyor Gonzales söz konusu olunca. Oldukça tarz giyinen bu çizgi film karakterimiz şarkı da söyler. Looney Tunes çizgi filminde sıkça gördüğümüz bu karakter, diğerleri tarafından çok sevilmese de biz seviyoruz. 4. Kaptan Tsubasa

Kaptan Tsubasa dendiğinde aklımıza havada olağanüstü uçuşan şutlar, gol heyecanı ile bürünen komik suratlar ve çeşitli futbol maceraları geliyor. Tsubasa Ozora çok iyi bir futbolcu olmak ister. Bunun için çok çalışır ve çalışmalar sonucu kendisini bir futbol takımının kaptanı olarak bulur. Kaleci Genzo ile çok iyi dosttur. Diğer takım arkadaşlarıyla da her zaman iyi geçinmeye çalışan Tsubasa aynı zamanda çok hırslıdır. Girdiği maçları kazanmak için hem kendisini hem de takımını çok iyi çalıştırır. 3. Bugs Bunny

"Naber cınım?" repliği ile en ama en sevdiğimiz çizgi dizi karakteridir. Bugs Bunny havucunu hiçbir zaman yanından ayırmaz. Kendisi bir Looney Tunes üyesidir. Diğer çizgi film karakterleri Bugs Bunny’i yakalamak için her türlü yolu dener. Fakat Bugs Bunny’nin keskin zekası buna engel olur. Öyle bir engel olur ki, düşmanları kurdukları tuzaklara kendileri düşer. Ayrıca çok da esprili bir anlatımı vardır. Bazen vurdumduymaz davranır. Ben en çok kırmızı kıllı bir canavar olan Gosammer ile olan sahnelerini seviyorum. İzlemediyseniz mutlaka izleyin.