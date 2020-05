Onlar Bizim Çocukluğumuz: En Sevilen Çizgi Film Karakterleri

Sıra dışı olayların takipçileri Scooby Doo ve arkadaşları... Fred, Velma, Shaggy ve Daphne ile beraber Scooby Doo da perilerin ve canavarların baş düşmanları olmuşlardır. Her olayı büyük bir dikkatle çözerek dünyayı daha iyi hale getirmeye çalışırlar. Her ne kadar Scooby Doo ve Shaggy’nin yemek aşkı işleri birazcık zorlaştırsa da onların da yardımı büyük olmuştur. Diğer grup arkadaşları ipuçlarıyla ilgilenirken, Shaggy ve Scooby Doo yemek arayışına girerler mesela ama olsun.. Bu çılgın ikilinin yer aldığı sahneler en sevilen ve güldüren sahnelerdir. Bu harika 5 kişilik ekip büyük minibüsleriyle canavarların korkulu rüyası olmuştur.

Çocukluğumuzun vazgeçilmez eğlencelerinden biri kuşkusuz çizgi film izlemekti. Hepimizin mutlaka sevdiği ve izlemek için dört gözle beklediği çizgi filmler vardı. O kadar çok sevdik ki hepsini, şu an bile karşımıza çıksalar izleriz. Belki de izliyoruzdur... Bu izlediğimiz çizgi filmlerde eminim çok sevdiğimiz çizgi film karakterleri de olmuştur. Bütün bu çizgi film karakterlerinin isimleri ve görselleri bile hala aklımızda. Nasıl unutalım ki? Şimdi bir bakalım listemizde neler varmış.

Eğer Tom ve Jerry izleyecekseniz çok eğlenceli bir kovalamacaya hazır olun. Kedicik Tom'un yemek olarak gördüğü fare Jerry ile olan maceralarını bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Tom, en güzel yemekleri yese bile asla Jerry'den vazgeçemez. Onun için kurduğu tuzakların sayısı da o kadar fazla ki, artık yakalayıp yese de biz de kurtulsak diye düşünüyoruz. Ama Jerry de en az Tom kadar zeki ve o da onun için planlarını uygulamaktan vazgeçmez. Tom’un her planına karşılık kendi zekice planlarını ortaya koyarak işin içinden çıkması Jerry'yi çizgi filmde favori karakter yapıyor. Bu çizgi filmin en esrarengiz tarafı ise yüzünü göremediğimiz Tom’un sahibi olan hanımefendi. Yeri geliyor Tom’u besliyor, yeri geliyor azarlıyor. Ama yüzünü bir türlü göstermiyor. İnsan merak ediyor tabi ne yapalım.

Garfield denildiğinde akla lazanya gelir. Yemek yemeyi çok seven Garfield karakterinin en sevdiği yemek lazanyadır ve kendisi sadece sevdiği yemekleri yer. İzlediğimiz bütün çizgi karakterler içerisinde en tembeli ve uyumayı en çok sevendir. İnsanlarla bu kadar ortak yönü varken sevilmemesi mümkün değil zaten. Uyurken de en sevdiği oyuncağı Pooky’yi yanından ayırmaz. Aynı evde yaşadığı Odie ve Jon ile türlü türlü maceralara imza atan Garfield, vurdumduymaz hareketleriyle de sahibini sinirlendirmeyi başarır. Jon ve Garfield’ın karakterleri birbirinden çok farklıdır. Jon, Garfield’a göre biraz daha sakindir ve hareketlerinde bir miktar şapşallık bulundurur. Aynı evde yaşayan bu iki karakterin ilişkisi ile ortaya komik sahneler çıkar.

36. Temel Reis



Keşke biz de onun gibi olabilsek! Bir kutu ıspanak ye, sonra kaslı ve güçlü ol. Oh ne güzel. Temel Reis oldukça eski bir çizgi filmdir. Ama hala unutamadık. Tüm çizgi film karakterleri ile bir bütün içerisinde olan Temel Reis'i izlerken kesinlikle çok eğleneceksiniz. Sevgilisi Safinaz ise enerjik halleriyle dolaşır. Safinaz’ın bir hayranı daha vardır ki o da Kabasakal’dır. Hal böyle olunca Temel Reis onu hiç sevmez, düşman olmuşlardır. Bir kavga sırasında Temel Reis hemen bir kutu ıspanak yer ve kasları ortaya çıkar. Sonrasında tek yapması gereken karşısındakini devirmek.

35. Jetgiller / Rosie



İzlerken "Ah keşke bizim de böyle bir hayatımız olsaydı!" dedirten bir çizgi filmdir Jetgiller. Uzayın tam ortasında yaşayan bir aile olan Jetgiller, gelecek için hayal ettiğimiz hayatı yaşar. Ailenin babası George ve eşi Jane çocuklarıyla beraber her işlerini sıkıntısız hallederler. Judy ve Elroy kardeşlerin her istedikleri olur ve okullarına kolayca giderler. Hele Rosie’yi görenler kendilerine de bundan bir tane isteyebilirler. Kendisi evin her işine koşan ve ailenin üyesi olarak görülen bir robottur. Bu ailede kesinlikle en favori karakter Rosie. Zaten kim istemez ki evinde böyle bir robotun olmasını?