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  4. Onlar, dişlerden çok daha fazlasını temizleyen kahramanlar! Diş macununun temizlikte kullanımına hayret edeceksiniz

Onlar, dişlerden çok daha fazlasını temizleyen kahramanlar! Diş macununun temizlikte kullanımına hayret edeceksiniz

09.12.2021 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çeşit çeşit diş macunları, diş temizliği için ellerinden gelenin en iyisini yapıyor. Ancak diş macunlarının tek işlevi ağız temizliği değil! Diş macunlarını zorlu lekeleri çıkarmak için de kullanabilirsiniz. İşte, diş macununun temizlikte kullanımı...

Onlar, dişlerden çok daha fazlasını temizleyen kahramanlar! Diş macununun temizlikte kullanımına hayret edeceksiniz

Bazı lekeler, epey inatçı olur ve çıkıp gitmemekte ısrar eder. Böyle durumlarda bu lekeleri şaşırtmanız gerekebilir. Diş macunları da sürpriz etkili çözümlerden bir tanesi! Diş macunuyla hangi zorlu lekeleri kolayca temizleyebileceğinizi öğrenmek istiyorsanız sizi şöyle alabiliriz.

ÇAYDANLIK

Çaydanlıklar öyle sık kullanılır ki zamanla çevrelerini büyük bir kir kaplar. En zorları da çıkmamakta inat eden yağ lekeleri. Çaydanlığı diş macunu ile ovarak biraz bekletip duruladığınızda kendi yansımanızı net bir şekilde görecek kadar temiz olduğunu fark edeceksiniz!

KÜVET VE LAVABOLAR

Banyo lekeleri de en zorlu kirlerden. Diş macununu küvet ve lavabolardaki lekelerin üzerine sürerek nemli bir bezle ovun. Biraz bekledikten sonra durulayın. İşte, bu kadar kolay!

HALI LEKELERİ

Halıların üzerindeki inatçı lekeleri çıkarmak için de diş macunu kullanabilirsiniz. Diş macununu direkt lekelenin üzerine sürün ve ıslak bir bez ile ovalayın. Leke, halınızdan kolayca uçup gidecek.

BİBERON

Biberonlar, çok sık kullanılır ve zamanla kötü kokmaya başlar. Biberonları diş macunuyla temizleyerek bu kötü kokudan kolayca kurtulmak mümkün. Üstelik biberonu sadece diş macunuyla yıkamak yeterli!

ARABA FARI

Pazar günlerinin en güzel aktivitelerinden biri araba temizliği! Arabanızın farlarını diş macunu kullanarak pırıl pırıl yapabileceğini biliyor muydunuz? Sadece macunu fara sürüp ovalamanız ve ıslak bir bezle durulamanız yeterli!

DUVAR LEKELERİ

Miniklerin büyürken yapmayı en çok sevdikleri faaliyetlerden biri, duvarları buldukları her kalemle boyamak! Keçeli kalem, pastel boya, kuru boya... Dert etmenize gerek yok ama! Diş macununuz sizi bu sorundan kurtarmak için hemen yanınızda. Macun ile boyalı yerleri iyice ovalayın. İşte, sanki hiç çizilmemiş gibi!

PASLANMIŞ ÜTÜ

Ütü tabanları, zamanla paslanabiliyor. Neyse ki diş macununuzu paslardan kurtulmak için de kullanabilirsiniz! Bir bez yardımıyla pasın üzerine uygulayın ve durulayın. Paslar, inat etmeden ütünüzün tabanından çıkacak.

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