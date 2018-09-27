Onlar Instagram'ın en iyileri! Aralarında Türk de var

Amatör ve profesyonel fotoğrafçıların vazgeçilmezi halini alan Instagram gündelik hayatın bir parçası olmaya devam ediyor. Binlerce beğeni alan fotoğraflarını değerlendirmek isteyen Instagram kullanıcıları, düzenlenen yarışmalarla sosyal medyanın öne çıkan platformundaki iddialarını gözler önüne sermekten geri kalmıyor.
Bunlar arasında kullanıcıları en çok heyecanlandıran organizasyonlardan biri de Photobox'ın düzenlediği Instagram Fotoğraf Ödülleri Yarışması oldu.
En iyi fotoğrafların farklı kategorilerde kıyasıya yarıştığı organizasyonda birinciye 5 bin sterlin, her kategori birincisine de 500 sterlin para ödülü verilecek. Yarışmanın kazananları 3 Ekim'de Londra'da gerçekleştirilecek bir etkinlikle duyrulacak.
Peki 180 binin üzerinde fotoğrafın jüri süzgecinden geçtiği yarışmada hangi kareler ve hangi kullanıcılar finale kaldı? İşte arasında Türk kullanıcıya da rastlayacağınız Instagram hesapları...
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