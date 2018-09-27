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Onlar Instagram'ın en iyileri! Aralarında Türk de var

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2018 11:16 | Son Güncelleme

Sosyal medyanın gizli cevherlerini ortaya çıkarmak için güzel bir organizasyona imza atan Photobox, Instagram Fotoğraf Ödülleri yarışması düzenledi. 180 binden fazla amatör ve profesyonel fotoğrafçının katıldığı yarışmada sona gelindi. Kazananların para ödülüyle taçlandırılacağı yarışmada bir araya gelen kareler görenleri adeta hipnotize etti.

Amatör ve profesyonel fotoğrafçıların vazgeçilmezi halini alan Instagram gündelik hayatın bir parçası olmaya devam ediyor. Binlerce beğeni alan fotoğraflarını değerlendirmek isteyen Instagram kullanıcıları, düzenlenen yarışmalarla sosyal medyanın öne çıkan platformundaki iddialarını gözler önüne sermekten geri kalmıyor.

Bunlar arasında kullanıcıları en çok heyecanlandıran organizasyonlardan biri de Photobox'ın düzenlediği Instagram Fotoğraf Ödülleri Yarışması oldu.

En iyi fotoğrafların farklı kategorilerde kıyasıya yarıştığı organizasyonda birinciye 5 bin sterlin, her kategori birincisine de 500 sterlin para ödülü verilecek. Yarışmanın kazananları 3 Ekim'de Londra'da gerçekleştirilecek bir etkinlikle duyrulacak.

Peki 180 binin üzerinde fotoğrafın jüri süzgecinden geçtiği yarışmada hangi kareler ve hangi kullanıcılar finale kaldı? İşte arasında Türk kullanıcıya da rastlayacağınız Instagram hesapları...

Instagram'ın en iyileri!

1 / 59

HAYVAN

HAYVAN
@nickdalephotography
2 / 59

@ianmears
3 / 59

@photosofallworld
4 / 59

@wy_pic
5 / 59

@josh_lenaghan
6 / 59

@leewillcocks_photography
7 / 59

@samdesigner
8 / 59

@adschooly ffg
9 / 59

SEYAHAT

SEYAHAT
@aaronjenkin
10 / 59

@leedslassie
11 / 59

@zygomphotography
12 / 59

@conormccann
13 / 59

@blu3willow
14 / 59

@valentinlalo
15 / 59

@joachim_beauvilain
16 / 59

@parcourons_le_monde
17 / 59

MODA

MODA
@justnowdesignshome
18 / 59

@brisa_bnk
19 / 59

@lnpictures
20 / 59

@reinolda
21 / 59

@enfantdelaville
22 / 59

SEVGİ

SEVGİ
@edfielding
23 / 59

@dalia.gu
24 / 59

@nilay.islek
25 / 59

@brummie_photography
26 / 59

@guilhphoto
27 / 59

MANZARA

MANZARA
@les_photos_de_pyto
28 / 59

@patlyr2052
29 / 59

@tedzduran
30 / 59

@mccarthy.karl
31 / 59

@liamfrankland
32 / 59

@razvancasian
33 / 59

@filipsnajdr
34 / 59

@fbonnet_89
35 / 59

@blu3willow
36 / 59

@instammy_91
37 / 59

@gjphotographie
38 / 59

@ampeloprasum
39 / 59

FESTİVAL

FESTİVAL
@daisyduked
40 / 59

@gilles.guilbert.photographies
41 / 59

@segolene.gvn
42 / 59

#NoFilter

#NoFilter
@misvincent
43 / 59

@erictrehet
44 / 59

@vany64
45 / 59

@sawadicat
46 / 59

KÜLTÜR - SANAT

KÜLTÜR - SANAT
@stevereevesdirector
47 / 59

@chef_lyon
48 / 59

@todrey
49 / 59

@stevomedia
50 / 59

SPOR

SPOR
@stephen_smart
51 / 59

@thierrydehove
52 / 59

@bam_perspectives
53 / 59

@jessrg_outdoors
54 / 59

AİLE

AİLE
@beachymeech
55 / 59

@ceuxquinouslient
56 / 59

@eclectic_street
57 / 59

@whistlepig_
58 / 59

@hijabiontour
59 / 59

@musotravels
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sosyal medya instagram fotoğraf yarışma instagram fotoğraf ödülleri

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