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Onlar kışı özel villalarında, soba başında geçiriyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 10:44 | Son Güncelleme

Bursa'da gece yarısı eksi 6 dereceye düşen hava sıcaklıkları sokaktaki hayvanlara zor anlar yaşatıyor. Bu duruma kayıtsız kalmayan Osmangazi Belediyesi sokak kedileri üşümesin diye 2 adet kedi villası yaptırdı. Ayrıca belediye görevlileri tarafından kış boyunca soba yakılarak sıcak ortamda keyifle zaman geçirmeleri sağlanıyor.

İki kedi villası yapıldığını söyleyen Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdiresi Dilek Yosun, kedilerin tedavi ve bakımlarının da günlük olarak veteriner hekimler ve sağlık teknikerleri tarafından yapıldığını söyledi. Yosun, ziyaretçilerin hazırlanan bu villaları gezerek kedileri sahiplenebildiği bilgisini de paylaştı.

Kedilere özel villa

Bursa'da gece yarısı karla birlikte -6 dereceye düşen hava sıcaklığı sokaktakilere zor anlar yaşatırken, Osmangazi Belediyesi sokaktaki kedileri düşünerek onlara villa yaptı. Osmangazi Belediyesi’nin yaptığı 2 adet kedi villasında sokak kedileri "üşümesin" diye kış boyunca soba yakılıyor.
Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi bünyesinde bulunan 2 adet kedi villasında kediler sıcak yuvanın tadını çıkarıyor. Kediler üşümesin diye kış boyunca gece gündüz soba yakılıyor.
Sahipleri tarafından bırakılan, trafik kazası geçirmiş ya da doğal yaşam merkezinde doğup kedi villalarında yaşayan 200’e yakın kedinin rehabilitasyonu ve tedavileri her gün periyodik olarak veterinerler tarafından yapılıyor.
Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdiresi Dilek Yosun, kedi villaları hakkında bilgi verdi. 2 kedi villasının mevcut olduğunu dile getiren Yosun, “Doğal yaşam merkezimizde doğup büyüyen ve trafik kazası geçirmiş ya da sahipleri tarafından bize teslim edilen, ameliyat olmuş kediler burada bakılıyor.
Kedi villalarımızın içinde şu an toplam 200’e yakın kedi var. Osmanlı konağı şeklinde inşa edilen villalar kedilerin doğal şartlarına uygun şekilde yapıldı.
Ayrıca kışın olumsuz hava şartlarından etkilenmemeleri için villalarımızın içine soba yakıyoruz. Kış boyunca ısınmaları için sobaları sürekli yanacak.
Tedavi ve bakımları günlük olarak veteriner hekimlerimiz ve sağlık teknikerleri tarafından yapılıyor. Kedilerimiz sahiplendirilmeye açık. Ziyaretçiler de gelip burayı gezebilirler ve kedilerimizi sahiplenebilirler” diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Bursa kedi

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