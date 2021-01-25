Onlar koronavirüs ile hiç tanışmadı

Sındırgı’nın kırsal mahallelerinden Çılbırcı mahalle muhtarı Mesut Şensöz, pandemi süresince köylerinde hiçbir vakaya rastlanmadığını söyledi. Şensöz, bunu da aldıkları önlemlere bağlayarak, “Pandemi çıkalı 1 yıl oldu. Çok şükür mahallemizde kurallara uyulduğundan dolayı 1 tane vakamız bulunmadı. Bu da halkımızın bize duyarlılık gösterdiğinden dolayı, biz gerekli uyarıları yaptık. Devamlı halkımıza ’misafirliğe gitmeyin, kimseyle muhatap olmayın’ diye, dışarıdan gelen vatandaşlarımızı uyardık. ’Fazla insanlarla haşır neşir olmayın’ dedik. Yani bu almış olduğumuz tedbirlere, devletimizin almış olduğu tedbirlere harfiyen uyduk. Çok şükür hiçbir vaka görülmedi. İnşallah bundan sonra da olmaz” dedi.

İkinci dalgada 270 kişiye kadar ulaşan vaka sayılarında bile Sındırgı ilçesinde hiç karantina uygulanmadı. Sındırgı’nın kırsal mahalleleri Bayraklı, Bulak, Bükrecik, Çamalanı, Çılbırcı, Dedeler, Devletlibaba, Gözören, Yaylacık kırsal mahallelerinde hiçbir Covid 19 vakasına rastlanmadı. İlçe genelinde Covid 19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da Balıkesir geneline nazaran düşük seyretti.

Köy sakinlerinden Fevzi Emre de yaptığı açıklamada, “Köyümüz tertemiz. Zaten muhtarımız genelde valiliğin ya da kaymakamlığın bildirisine göre her ne olduysa şartlar ne gerektirdiyse muhtarımız anonsuyla birebir ilgilenmesiyle köyümüzde böyle bir vaka görülmedi. Biz köylü olarak dışardakiyle pek samimi olmadık samimiyet kurmadık gelenle gidenle. Artı birbirimize pek gelip gitmedik, törenlere fazla katılmadık” dedi.

Covid 19 vakasının görülmediği diğer kırsal Çamalanı Mahallesi’nin muhtarı Şaban Kürcan da, “Köyümüz 130 hane ve 300 nüfuslu. Covid-19 hastalığı 1 yıldan beri sürmektedir. Ama benim köyüme Allah’ıma şükür daha şu anda vaka sayısı çıkmamıştır. Vaka yoktur. Bundan sonra da inşallah olmaz. Tedbirlerle milleti bir araya getirmedik. Maskesiz durdurmadık. Herkese maske kullandırdık. Toplu halde oldukları zaman da ayırmaya çalıştık” şeklinde konuştu.

Bulak kırsal mahallesi muhtarı Erol Karanfil de kurallara uyduklarını belirterek, “Mahallemizde Covid hastalığı nedeniyle kurallarımıza uyduk. Mahalle halkımız tamamen devletimizin ve Sağlık Bakanımızın söylemiş olduğu kuralları uyguladık. Allah’a şükür bugüne kadar hiçbir şekilde vaka olmadı. İnşallah bundan sonra da olmaz bu şekilde atlatırız” dedi.