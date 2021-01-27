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Onlar oynamaktan, polis yakalamaktan usanmadı

27.01.2021 10:28 | Son Güncelleme:
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Eskişehir’de mühürlenmiş olan iki derneğe düzenlenen operasyonda Korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak kumar oynadıklarını iddia edilen 63 şüpheli yakalandı, şahıslara toplamda 282 bin 618 lira ceza kesildi.Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından Korona virüs tedbirlerine karşı oluşturulan ekip, İstiklal ve Hoşnudiye mahallelerindeki daha önce kumar oynatıldığı gerekçesiyle mühürlenen iki derneğe operasyon düzenlendi.

Eskişehir’de mühürlenmiş olan iki derneğe düzenlenen operasyonda Korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak kumar oynadıklarını iddia edilen 63 şüpheli yakalandı, şahıslara toplamda 282 bin 618 lira ceza kesildi.
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından Korona virüs tedbirlerine karşı oluşturulan ekip, İstiklal ve Hoşnudiye mahallelerindeki daha önce kumar oynatıldığı gerekçesiyle mühürlenen iki derneğe operasyon düzenlendi. Korona virüs tedbirlerine uymayarak kumar oynadıkları tespit edildiği 63 kişiye sosyal mesafeye ve yasaklara uymadıkları gerekçesiyle toplamda 282 bin 618 lira ceza kesildi.
Öte yandan, dernek sorumluları hakkında ise, kumar oynatmak ve yasaklara uymadıkları için adli işlem uygulandığı öğrenildi.

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