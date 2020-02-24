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Onlar Rize'nin 'Pisa kuleleri!' Korkutan görüntü

YAŞAM HABERLERİ  | 24.02.2020 11:24 | Son Güncelleme

Rize'de dolgu zemindeki kayma nedeniyle yan yatan 4 binadaki eğim her geçen gün artmaya devam ediyor. toplam 96 dairenin bulunduğu binalar, kentin 'Pisa kuleleri' olarka anılıyor. Binalarda oturan daire sahipleri ise artan eğim karşısında kendilerince çözüm üreterek evlerini korumaya çalışıyorlar. Korku içerisinde yaşadıkları evlerini demir direklerle destekliyorlar. İnşaat Mühendisleri Odası uzmanları yüzde 6 dolayında eğim oluşan riskli binaların bir an önce yıkılması gerektiğini açıkladı.

Engindere Mahallesi'nde deniz dolgusu ve heyelanlı tabaka üzerine 30 yıl önce inşa edilen 72 daireli 3 blok ile yanlarında yer alan 6 katlı 24 daireli bir başka binanın zemininde kaymalar meydana geldi. 'Pisa kuleleri' diye anılan binalardaki daire sahipleri yapıları demir direklerle güçlendirmeye çalıştı. Gün geçtikçe binalardaki eğim artarken, 24 daireli bina ile bitişiğindeki bina arasında boşluk oluştu.

Yüzde 6 eğim var

Binalarla ilgili Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile Rize İnşaat Mühendisleri Odası'nca teknik inceleme yapıldı. Yüzde 6 dolayında eğim olduğu belirlenen yapılarla ilgili Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri daire sahiplerinden binaların risk tespitlerini yaptırmaları istedi. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkımı gündeme gelen binalarla ilgili henüz bir adım atılmadı.

'KORKARAK OTURUYORUZ'

'KORKARAK OTURUYORUZ'
Binaların dışında oluşan eğimin içeride hissedildiğini anlatan Hatice Haberal, "Binaya girer girmez merdiven dairesinde hissedilen eğim, dairelerin içerisinde kendini daha fazla gösteriyor. Dairelerde kapılar ve pencerelerin kimi kapanmıyor, kimi ise açılmıyor. Dairelerden birinde yuvarlak bir topu elinizde bıraktığınızda top eğimin olduğu yöne hiç durmadan gidiyor. Evlerimiz yamuk; dışarıdan da belli oluyor. Müracaat ettik hala beklemedeyiz. Bir deprem olursa diye korkuyoruz. Yıllardır balkonlara demir taktık ama faydası olduğunu düşünmüyorum. Korkarak oturuyoruz. En çok namaz kılarken fark ediyoruz. Misafir geldiğinde bir anda dengesini kaybediyor. Çocuklarımın oyuncakları eğim olduğu yere doğru hareket ediyor’’ dedi.

'KAMYON GEÇİNCE SALLANIYOR'

'KAMYON GEÇİNCE SALLANIYOR'
20 yıldır binada oturduğunu söyleyen Rezzak Birben de ‘’Evi aldığımızda bu yamukluk vardı. Benim evimde pek yamukluk yok, balkonlar kırıldığı için demirle destek yaptırdık. Ben çok müracaat ettim, bekliyoruz. Büyük bir kamyon geçtiğinde evimizde sallanıyoruz. Korkuyoruz. Deprem olursa binanın içinde kalırız hiçbir yere gidemeyiz’’ diye konuştu.

'DOMİNO TAŞI GİBİ YIKILACAK'

'DOMİNO TAŞI GİBİ YIKILACAK'
Yan binaları kimsenin görmediğini söyleyen Sonay Balıkçı ise, "Okulların yanına bu kadar yan evleri görmüyor mu kimse? Evimize misafir geliyor 'başımız dönüyor' diyorlar. Bu binalar domino taşı gibi yıkılacak. Bu binalar çelikle ayakta duruyor. Zemini sakat olduğunu bile bile neden hala burada oturtuyorlar bizi? Bize 'çıkın desinler' biz çıkalım para da istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

YAZICI: BİNALAR RİSK ALTINDA

YAZICI: BİNALAR RİSK ALTINDA
Rize İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Yazıcı, yıllardır bu bölgede sorunların olduğunu, bir an önce önlem alınması gerektiğini söyledi. Yazıcı, "Arkadaşlarımızın birçoğu sağlam temele ulaştıklarını düşündüler ve binalarını oraya kurdular. Fakat zamanla bizim zemin sıvılaşması dediğimiz zeminin binanın altında akıp gitmesi ve çamur tabakalarının oturmaya başlaması sonucu binalarımız bir tarafa yatmaya başladı. Sadece bu binalar değil orada bulanan okullar ve kamu binaları da aynı riskler mevcut. Bu binalar risk altında ve önlem alınmalı" dedi. (DHA)
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Anahtar Kelimeler:
Rize Pisa Kulesi bina eğimli binalar

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