Onlar savaşın çocukları

Suriye’nin İdlib ve Halep kentlerinde gerçekleşen bombalı saldırıların ardından yaralı çocuklar hastanelerde yaşam savaşı verirken, bombalardan kurtulan çocuklar ise çadırlarda hayatlarını sürdürmeye çalışıyor. Çadırlarda yaşayan çocuklar bombardımanların bir an önce son bulmasını ve okula gitmek istediklerini söylerken, hastanedeki çocuklar ise bir an önce iyileşerek çadırlarda yaşayan arkadaşları gibi oyun oynamak istiyor.

Kimisinin ailesini kimisinin de kolunu, bacağını kaybettiği saldırıların ardından evlerini terk eden çocuklar, kış soğuğunda sağlık, gıda, eğitim ve güvenlikten yoksun hayatlarını sürdürüyor. Her çocuğun hayallerini okul tatili süslerken, savaşın çocukları bombardımanların bir an önce durmasını dileyerek, okullarına dönmek istiyor.