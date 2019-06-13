HABER

Onlar sokak hayvanlarının süper kahramanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 12:59 | Son Güncelleme

Eskişehir’de aynı mahallede büyüyen 4 ilkokul öğrencisi, ’Sümer Shop’ ismini verdikleri stantta kitaplarını ve oyuncaklarını satarak topladıkları paralar ile sokak hayvanlarına mama satın alıyor.

Eskişehir’de aynı mahallede büyüyen 4 ilkokul öğrencisi, ’Sümer Shop’ ismini verdikleri stantta kitaplarını ve oyuncaklarını satarak topladıkları paralar ile sokak hayvanlarına mama satın alıyor. Minik yüreklerin bu fedakar davranışı görenler tarafından takdirle karşılanıyor.
Hayvanlara eziyet ve şiddet gündemdeki yerini sürekli olarak korurken Eskişehir’in merkez Sümer Mahallesi’ndeki 4 kafadar arkadaş ve onlara destek olan yaşça büyük ablalarının sokak hayvanları için yaptıkları görenleri adeta kendilerine hayran bırakıyor. Yaklaşık 2 yıldır yaz tatillerinde bir araya gelip oyun zamanlarından feragat ederek açtıkları stantta okudukları kitapları ve oyuncakları satışa çıkaran 9 yaşındaki Berk Karaçam, 10 yaşındaki Metehan Kıllı, 11 yaşındaki Başar Özgüven ve 10 yaşındaki Egemen Yıldıran topladıkları paralar ile de sokak hayvanlarına mama satın alıyor. Satın aldıkları mamaları da bisikletlerine atlayarak mahallelerindeki park, bahçe ve sokakları tek tek gezerek burada bulunan patili dostlarına dağıtan gençler, çevredekiler tarafından takdirle karşılanıyor. Tatillerini sokak hayvanlarına adayan gençlerin tek isteği ise büyüklerinin de sokaktaki canlara karşı kendileri gibi sevgiyle yaklaşması.

“İnsanlar sanki hayvanları sevmiyormuş gibi”
Satış yapmak için istedikleri kişilerden zaman zaman olumsuz tepkiler aldıklarını belirten 9 yaşındaki Berk Karaçam, İHA muhabirine duygularını anlattı. Karaçam, “Burada stant açıyoruz. Kullanmadığımız oyuncakları ve yaptığımız takıları satıyoruz. Sattığımız paralarla da sokaktaki hayvanlar için mama alıyoruz. Böyle bir şey düşündük. İlk başta sokak hayvanları için yapmıyorduk. Sonra boşu boşuna para harcamayalım dedik. Hayvanlara mama almaya karar verdik. Normalde çok satış yapamıyoruz. Arada sırada oluyor. Bazı insanlara gidiyoruz. Daha söylemeden ‘Hayır, istemiyorum’ diyorlar. İnsanlar sanki hayvanları sevmiyormuş gibi. İstemiyorlarmış gibi geliyor. Hayvanlar için yardım yapabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

“Sokakta gördüğümüz hayvanlara çok üzülüyorduk”
Sokak hayvanlarına destek olmaya 2 yıl önce karar verdiklerini ifade eden Metehan Kıllı ise bazı insanların olumsuz tepkilerine rağmen morallerini bozmadığını belirterek, “Biz bu işi 2 yıldır yapıyoruz. Okuyup bitirdiğimiz kitapları ve eski oyuncaklarımızı satıyoruz. Sokakta gördüğümüz hayvanlara çok üzülüyorduk. Sonra stant kurmaya karar verdik. İlerleyerek buraya geldik. Satmak için sorduğumuz bazı insanlar hayır dese de biz moralimizi bozmuyoruz. En son topladığımız para miktarı 90 liraydı. Onun yarısıyla mama alarak sokaklara dağıttık. Rabia ablayla görüştüğümüzde bize sokak hayvanları için yem vermişti. Onu da dağıttık. Şu anda neredeyse hiç mama kalmadı. Hepsini yediler” dedi.

“Hayvanlar her türlü mutlu olabilir”
Hayvanlara eziyet edildiğini ve yemek verilmediğini hatırlatan 11 yaşındaki Başar Özgüven, hayvanları mutlu etmenin ise çok kolay olduğunu vurguladı. “Hayvanlar bir kap mama ve bir kap su koysanız bile mutlu olabilirler” diyen Özgüven, “Burada sattığımız kitap, aksesuar ve takıların parasıyla sokak hayvanlarına mama alıp dağıtıyoruz. Güzel hissediyoruz. Sonuçta burada o kadar hayvan var. Yemek vermeyenler oluyor. Hayvanlara eziyet edenler oluyor. O hayvanların da karınları doymuş oluyor. Bazen bizi bozmaya çalışanlar oluyor ama pes etmiyoruz. Devam etmeye düşünüyoruz. Çok fazla bir şey değil. Hayvanlar her türlü mutlu olabilir. Onlara sadece bir kap mama ve bir kap su koysanız bile mutlu olabilirler. Siz de evinizin önüne bir kap su koyun. Hayvanları besleyin. Elinizdeyse bizim gibi bir şey yapabilirsiniz. Hiçbir hayvanı ayrıştırmamak gerekiyor. Çünkü hepsi bir can. Biz olmazsak onlar olmaz, onlar olmazsa da biz olmayız” şeklinde konuştu.
10 yaşındaki Egemen Yıldıran ise ekipteki görev paylaşımından bahsederek, “Akşamüstü mamalarımızı alıp dağıtmaya başlıyoruz. Kalan mamaları bir yerde saklayıp ertesi gün dağıtmaya devam ediyoruz. Bazılarımız bisikletlerle satın almak isteyenleri bulmak için sormaya gidiyor. Bazılarımız kasada bekliyor. Bazılarımız da konuşuyor" dedi.

“Görmek istediğim, özlediğim bir sahneydi”
Gençler ile satış yaparken karşılaşan ve onlara destek olan Rabia Öztürk, yapılanın büyüklere örnek olması gereken bir davranış olduğunu ifade etti. “Su tabancalarını bile çantalarına koyup satmaya çıkartmışlardı” diyerek duygulandığını ifade eden Öztürk, şu şekilde konuştu:
“Parkta bir gün otururken bir baktım bu çocuklar ‘Abla bizim kitaplarımızdan alır mısın?’ dediler. Hayvanlar için mama toplamaya çıktıklarını öğrendim. O gün onları bize götürdüm ve biraz mama verdim. Aşırı duygulandım. Görmek istediğim, özlediğim bir sahneydi. Tertemiz çok güzel bir şey. Su tabancalarını bile çantalarına koyup satmaya çıkartmışlardı. Sadece hayvanlara yardım etmek değil. Burada bir paylaşmak da var aslında. O duyguları da pekişiyor. İyilik yaparak iyilik bulabileceklerini de görüyorlar. Aslında çocuklar büyüklerine örnek oluyorlar burada. Çok büyük bir ders veriyorlar. İnsanlar hiçbir kedi ve köpeği kapısında istemezken onlar bütün oyuncaklarını satışa çıkartıp onları birazcık mutlu etmek için bu kadar çabalıyorlar.”

PARTNERBöylesi daha önce görülmemişti! Vücut pozitifliğini artırmak için...Böylesi daha önce görülmemişti! Vücut pozitifliğini artırmak için...
Ataşehir'de riskli binanın boşaltılması sırasında arbede çıktıAtaşehir'de riskli binanın boşaltılması sırasında arbede çıktı
Türkiye'den ABD'ye S-400 yanıtıTürkiye'den ABD'ye S-400 yanıtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Mehmet Aslantuğ'dan çarpıcı açıklamalar... Ahmet Kaya sorusuna yanıt

Mehmet Aslantuğ'dan çarpıcı açıklamalar... Ahmet Kaya sorusuna yanıt

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

Antalya'da hastanede patlama!

Antalya'da hastanede patlama!

Soylu: Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu ısırır mı diye bekliyor

Soylu: Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu ısırır mı diye bekliyor

Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'den ABD'ye S-400 yanıtı: Hiç kimse Türkiye'ye ültimatom veremez

Türkiye'den ABD'ye S-400 yanıtı

Köylüler balıklar için seferber oldu! 'Size basit gelebilir ama...'

Köylüler seferber oldu: Size basit gelebilir ama...

Antalya'da hastanede patlama!

Antalya'da hastanede patlama!

Şans Topu sonuçları 12 Haziran: Büyük ikramiye kazanan çıkmadı

Büyük devir gerçekleşti!

Sayısal Loto sonuçları 12 Haziran: Devir sayısı 3 oldu!

Devir miktarı artıyor!

Kırıkkale'de korku dolu anlar! Ortalık savaş alanına döndü

Kırıkkale'de korku dolu anlar! Ortalık savaş alanına döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.