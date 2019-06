Onlar sokak hayvanlarının süper kahramanı

“Hayvanlar her türlü mutlu olabilir”

Hayvanlara eziyet edildiğini ve yemek verilmediğini hatırlatan 11 yaşındaki Başar Özgüven, hayvanları mutlu etmenin ise çok kolay olduğunu vurguladı. “Hayvanlar bir kap mama ve bir kap su koysanız bile mutlu olabilirler” diyen Özgüven, “Burada sattığımız kitap, aksesuar ve takıların parasıyla sokak hayvanlarına mama alıp dağıtıyoruz. Güzel hissediyoruz. Sonuçta burada o kadar hayvan var. Yemek vermeyenler oluyor. Hayvanlara eziyet edenler oluyor. O hayvanların da karınları doymuş oluyor. Bazen bizi bozmaya çalışanlar oluyor ama pes etmiyoruz. Devam etmeye düşünüyoruz. Çok fazla bir şey değil. Hayvanlar her türlü mutlu olabilir. Onlara sadece bir kap mama ve bir kap su koysanız bile mutlu olabilirler. Siz de evinizin önüne bir kap su koyun. Hayvanları besleyin. Elinizdeyse bizim gibi bir şey yapabilirsiniz. Hiçbir hayvanı ayrıştırmamak gerekiyor. Çünkü hepsi bir can. Biz olmazsak onlar olmaz, onlar olmazsa da biz olmayız” şeklinde konuştu.

10 yaşındaki Egemen Yıldıran ise ekipteki görev paylaşımından bahsederek, “Akşamüstü mamalarımızı alıp dağıtmaya başlıyoruz. Kalan mamaları bir yerde saklayıp ertesi gün dağıtmaya devam ediyoruz. Bazılarımız bisikletlerle satın almak isteyenleri bulmak için sormaya gidiyor. Bazılarımız kasada bekliyor. Bazılarımız da konuşuyor" dedi.