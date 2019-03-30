AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Sandığı öyle bir patlatalım ki, KCK kökenli, PKK kökenli kişileri listelerinde meclis üyesi koyanlar, neyin ne demek olduğunu iyi anlasınlar. Onlara iyi bir ders verelim." dedi.

Partisinin Karapürçek ilçesinde düzenlediği açık hava toplantısına katılan Yavuz, yerel seçimlere çok az bir zaman kaldığını ve son ana kadar çalışılması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin geçmişte yaşadığı koalisyon dönemlerini anlatan Yavuz, savunma sanayisinde gelinen noktalara değinerek, istikrarın devamı için vatandaşın gereğini yapacağına inandığını anlattı.

Terör örgütü PKK elebaşı Cemil Bayık'ın en yakın adamlarından olan Rıza Altun ve beraberindeki isimlerin, Kandil'e yönelik hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirildiğini anımsatan Yavuz, "O sizin helal oylarınızla iktidarda olan AK Parti sayesinde üretilen insansız hava araçlarının takip ettiği o otomobildeki terör örgütü üyeleri nasıl havaya uçuruldu gördünüz. Şimdi biz bir yandan yolları yapıyoruz, bir yandan da insansız hava aracını üretelim istiyoruz. Bir yandan altyapıyı yapalım diyoruz ama bir yandan da tankımızı kendimiz üretelim diyoruz. Bir yandan da nükleer santrallerimizi de kuralım diyoruz." ifadelerini kullandı.