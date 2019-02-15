"Onlara 'milletin vekili' demenin doğru olmadığını iddia ediyorum"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Apo için yürümeye başlayacaklar...Güya milletvekilleri. Ben onlara 'milletin vekili' demenin de doğru olmadığını iddia ediyorum." dedi.

Soylu, Gölbaşı'ndaki Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde, muhtarlar, STK temsilcileri, şehit yakınları ve gazilerle kahvaltıda bir araya geldi.

Vatandaşın 31 Mart'ta kullanacağı oyun önemine işaret eden Soylu, bu coğrafyada gelecekteki sorumluluklarının çok kıymetli olduğunu söyledi. Soylu, bu yüzden karşılarına gelenlere, "Sen ne iş yaparsın, ne üretirsin, idarecilik bilir misin, ülke ve belediye yönetebilir misin?" sorularının sorulması gerektiğini belirtti.

Soylu, "Türkiye'nin topraklarında özgürlük, hürriyet ve bağımsızlık olsun" diye şehitlerin kendilerini feda ettiğini, bu yüzden de Türkiye'de büyük bir aile olunduğunu, bu memleketin çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

Geçmiş dönemlerde Türk siyasi tarihinde yaşananları, AK Parti dönemindeki siyasi olayları ve gelişmeleri anlatan Soylu, yerel yönetimin ve belediyeciliğin çok önemli olduğunu vurguladı.