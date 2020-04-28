HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Onlarca ailenin borcunu kapatmıştı! Bu kez Düzce'de ortaya çıktı

Onlarca ailenin borcunu kapatmıştı! Bu kez Düzce'de ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.04.2020 14:39 | Son Güncelleme

Türkiye’de küçük bakkal ve marketlerde kimliğini gizli tutarak borçluların borçlarını ödeyen ve bazı kişilere ise maddi yardım yapan esrarengiz hayırsever, bu defa Düzce’de ortaya çıktı.

Son dönemde küçük bakkal, market ve gıda pazarlarında yaptığı yardımlarla bilinen hayırsever bu kez Düzce’de ortaya çıktı. Düzce’nin Aydınpınar Caddesi üzerindeki mahalle bakkallarına giden esrarengiz hayırsever yaklaşık 200 kişinin bakkallara olan irili, ufaklı borçlarını kapattı.

Aydınpınar Caddesi üzerinde bakkallık yapan Ömer Engin, “Hayırsever geldi 30 kişinin irili, ufaklı borçlarını ödedi. Bu şekilde hayır yaptığını söyledi. Kimliğini ben de bilmemek üzere gizli kalmasını istedi. Borçları ödedi gitti. Bana gelen kimliğinin de bilinmesini istemediğine göre bu gizli kalmasından yana olan bir kişi ve örnek olması gerekir. Bizim ananelerimize uygun bir şekilde geldi. Hayrını yaptı gitti. Biz de borçları ödenen kişilere borçlarının hayırsever tarafından ödendiğini bildirdik. Onlar da sevindiler, rahatladılar, dua ettiler. Cadde üzerinde çok fazla küçük market yok neredeyse kalmadı. Hep büyük marketler doldu. Bu şahıslar herhalde küçük bakkallara uğruyorlar ki bizi mahalle bakkalı olarak gördü geldi” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Metroda korku dolu anlar! Bayılıp raylara düştü Metroda korku dolu anlar! Bayılıp raylara düştü
Ankara'da şaşırtan manzara! Şehir merkezine karaca indiAnkara'da şaşırtan manzara! Şehir merkezine karaca indi
Bu belirtileri taşıyorsanız sabah saatlerinde mutlaka bunları yapın!Bu belirtileri taşıyorsanız sabah saatlerinde mutlaka bunları yapın!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Düzce hayırsever

En Çok Okunan Haberler

Yeni genelge geliyor! 48 saat içinde açıklanacak

Yeni genelge geliyor! 48 saat içinde açıklanacak

'Polisler iğrençsin dedi!' Bakan Soylu açıklaması

'Polisler iğrençsin dedi!' Bakan Soylu açıklaması

Araç alım satımda yeni dönem

Araç alım satımda yeni dönem

Normale dönüş için şehirlerde 5 gün şartı!

Normale dönüş için şehirlerde 5 gün şartı!

Mahkeme Kadir Şeker ile ilgili kararını verdi

Mahkeme Kadir Şeker ile ilgili kararını verdi

5 bin öğretmenin bilgileri çalındı!

5 bin öğretmenin bilgileri çalındı!

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

131 yıl önce de Osmanlı gazetesine manşet olmuş!

131 yıl önce de Osmanlı gazetesine manşet olmuş!

Playstation 4

Playstation 4

Ne yaptın Aynur öğretmen! Kahreden haber

Ne yaptın Aynur öğretmen! Kahreden haber

Alef 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? Blutv

Alef 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? Blutv

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmara'da korkutan görüntü! Deniz turuncuya büründü

Marmara'da korkutan görüntü! Deniz turuncuya büründü

Ankara'da şaşırtan manzara! Şehir merkezine karaca indi

Ankara'da şaşırtan manzara! Şehir merkezine karaca indi

İstanbul’da parti evine baskın! Adnan Oktar'ın programına da katılmışlar

Parti evine baskın! Adnan Oktar'ın programına da katılmışlar

Deniz yunuslara kaldı!

Deniz yunuslara kaldı!

Pes dedirtti! "10 bin lira ceza yazsanız da vazgeçmem"

Pes dedirtti! "10 bin lira ceza yazsanız da vazgeçmem"

İzmir'de koronavirüs tedbirlerini hiçe saydılar!

İzmir'de 'pes' dedirten görüntü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.