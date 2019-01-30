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Onlarca araç ve yolcu Kazdağları’nda mahsur kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 15:26 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ve Havran ilçesi ile Çanakkale’nin Yenice ilçesi arasında Kazdağları’nda kar sebebiyle onlarca araç ve yolcu mahsur kaldı.Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sebebiyle Edremit-Havran-Yenice kara yolunun Hanlar-Kalkım yol kesimi, Karayolları ekiplerinin çalışma yapmamasından dolayı kısa sürede kar altında kaldı.

Balıkesir’in Edremit ve Havran ilçesi ile Çanakkale’nin Yenice ilçesi arasında Kazdağları’nda kar sebebiyle onlarca araç ve yolcu mahsur kaldı.
Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sebebiyle Edremit-Havran-Yenice kara yolunun Hanlar-Kalkım yol kesimi, Karayolları ekiplerinin çalışma yapmamasından dolayı kısa sürede kar altında kaldı. Akşam saatlerinde esen rüzgarla buzlanmaya başlayan yolda bir çok sürücü zor anlar yaşadı. Bir çok araç ilerlemekte zorlandı. Edremit’ten yolcu taşıyan otobüsler saatlerce yol açılmasını bekledi. Yollarda kalan araçları çevrede bulunan orman köylüleri zincir taktıkları dört çekerli taraktörler ile güvenli alanlara kadar çekti. Bazı sürücülerin araçlarını buz üzerinde kaydırarak yol kenarındaki hendekleri düşürdüğü gözlendi. Yolda zor anlar yaşayan sürücüler, Balıkesir Edremit-Havran yol kesiminde Edremit Karayolları ekiplerinin ve Edremit Belediyesi’nin kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü, ancak Çanakkale kesiminde hiçbir çalışma yapılmadığı için bu çileyi çektiklerini ifade ederek yolun bir an önce açılmasını istedi. Birçok sürücünün ise geri döndüğü bildirildi.

Onlarca araç ve yolcu Kazdağları’nda mahsur kaldı

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