Onlarca araç yolda kaldı

Malatya-Gölbaşı karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı, onlarca araç ise yolda mahsur kaldı.
Kar yağışı sonrası akşam saatlerinde ulaşıma kapanan Malatya-Gölbaşı karayolunda ekipler yolun açılması için çalışırken, tipi ve fırtına nedeniyle açılan yol kısa sürede tekrar kapanıyor. Buzlanma nedeniyle birçok araç da yolda kayarak mahsur kalırken iş makineleri araçların kurtarılması için yoğun çaba sarf ediyor.
Öte yandan Malatya-Pütürge karayolunda da mahsur kalan bir minibüste bulunan 14 kişi bölgedeki yol bakım evine sığındı.
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