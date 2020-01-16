Onlarca araçla "Geç tebliğ" protestosu

Beyza Nur Güler-Buğra BENLİOĞLU-Serdal ALTINTEPE/İSTANBUL, (DHA) TURİZM taşımacılığı yapan şirketler ve şoförler, kesilen trafik cezalarının geç tebliğ edildiğini öne sürerek eylem yaptı. Hasdal-Kemerburgaz arasında hız sınırının 70 kilometre olduğu yolu kullanan sürücülere kesilen EDS cezalarının, aylar sonra tebliğ edildiğini belirten turizm taşımacılığı şirketleri ve şoförleri, Atatürk Havalimanı karşısında yaptıkları basın açıklaması yaptı. Grup, cezaları ve hız limitini protesto etmek için konvoy halinde İstanbul Havaalanı'na ilerledi.

“CEZALARI ÖDEMEK İÇİN İKİ ARABASINI SATTI, ŞİMDİ EVİNİ SATILIĞA ÇIKARTIYOR"

Eyleme destek veren Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Benzer mağduriyetlere daha önce FSM Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü güzergah ihlali yapan sürücülerde gördük. Onlarla ilgili yasal düzenleme yapılırken, o dönem İBB adayı olan Sayın Binali Yıldırım dedi ki, 'Cezaların bildirim süresi çok uzun. İki yıla varan bildirim süresi olmaz, bunu öne çekeceğiz.' fakat unutuldu. Bu cezaların mağdurları da, İstanbul Havaalanı yapılırken, hafriyat kamyonları fazla hız yapıp kazalara neden olmasın diye konulmuş. 70 km hız sınırı değiştirilmedi. Orası bölünmüş yol. 3 şerit geliş, 3 şerit gidiş emniyet şeritleri ile 4'er şeritlik otoyol olmasına rağmen hız sınırı 70. Oysa İstanbul'un içinde sahil yolunda, E-5'te bile bu sınır 80 km. Üstelik bu hız sınırını gösteren tabelalar da görüntü büyüklükte ve dikkat çekici değil. Bu mağduriyetin sebebi, burada aylarca, oradan geçen vatandaşlar cezaya muhatap olduklarından haberdar olmadıkları için, bazen de birkaç kilometre arayla aynı dakikalar içinde cezaya muhatap kılınmışlar. Ortaya çıkan durum bu. Bu buzdağının görünen kısmı. Aralık ayına kadar olan cezalar geldiğinde herhalde bu çantaya sığmayacak. Bunlar ödenir boyutta değil. Bu insanlar turizm hizmeti yaparken, evine ekmek götürürken, ocakları adeta söndürülüyor. Araç sahibi, şu dosyada gördüğünüz cezaları ödemek için iki tane arabasını sattı. Ve ertesi gün bir tomar daha ceza geliyor. Şimdi evini satılığa çıkarttı. Bu cezalar ödenemez" ifadelerini kullandı.