Onlarca kedi çöp torbasında! Çin’de akıllara durgunluk veren olay

Çinli yetkililer dünyanın en katı karantinasını denetlemeye devam ederken, kedi ve köpeklerle doldurulmuş dev yeşil çöp torbalarının korkunç görüntüleri ortaya çıktı. Paylaşılan görüntülerde, canlı kediler içeride kaldırımın kenarında duran büyük çöp torbalarının içinde hareket halinde. Virüse yakalananların evcil hayvanlarının da ölümcül virüsü yayabileceklerinden korktukları için hayvanların Covid çalışanları tarafından öldürüldüğü bildiriliyor.

MYNET – DIŞ HABER



''BU SAF KÖTÜLÜK!''

Videoyu paylaşan sosyal medya kullanıcısı "Şangay'da 26 milyon kişi karantinada. İnsanlar balkonlarından atlayıp intihar ediyorlar ve Covid testi pozitif çıkan insanların evcil hayvanları, öldürülmek üzere toplanıyor. Bu saf kötülük!" diyerek isyan etti. Geçen hafta yayınlanan bir başka görüntüde de, bir sağlık çalışanının, sahibinin Covid testi pozitif çıkan bir hastanın köpeğini öldüresiye dövdüğü görülüyordu.

Evcil hayvanların, Covid çalışanları tarafından öldürüldüğünü gösteren bu görüntülerin ciddi bir endişe kaynağı olduğu görülüyor. Hayvanların imhasının, karantina altındaki sahiplerinin zihinsel sağlığına da ciddi şekilde zarar verdiği bildirildi.

SERT ÖNLEMLER ALIYORLAR

Çin'in en büyük şehri olan ve 26 milyon insanın yaşadığı Şangay'ın sakinleri, bir aydan fazla süredir acımasız bir karantina altında yaşıyor. Covid testi pozitif çıkan herkes, belirsiz bir süre boyunca sıkışık bir toplu karantina merkezinde yaşamak zorunda. Merkezin içinde, ışıkların günde 24 saat, haftada yedi gün açık olması ve duş alınmaması gibi tuhaf kuralları içeren sert önlemler alınıyor.



