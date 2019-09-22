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Onlarca kişinin seferber olduğu kız isteme olayı sonuçsuz kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 11:51 | Son Güncelleme

Denizli’de sevdiği kızı istemek için sosyal medyadan destek isteyen genç yardımseverlerin desteğiyle Bolu’ya kız istemeye gitti.

Onlarca kişinin seferber olduğu kız isteme olayı sonuçsuz kaldı

Denizli’de sevdiği kızı istemek için sosyal medyadan destek isteyen genç yardımseverlerin desteğiyle Bolu’ya kız istemeye gitti. Bazı hayırseverlerin araçlarını verdiği bazılarının ise yakıtlarını karşıladığı olayın sonu ise mutlu son ile bitmezken kız babası Denizli ile Bolu arasında olan mesafeden dolayı kızlarını vermedi.
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Murat Bolat yaklaşık 4 ay önce Bolu’da oturan Ayşe T., tanıştı. Gençler 4 ay görüştükten sonra evlenmeye karar verdi. Bunun üzerine Bolat, Ayşe T.’yi istemeye karar verdi. Ancak işsiz olan ve maddi durumu kötü olan Bolat kız isteme masraflarının altında kalkamayınca çareyi sosyal medyadan yardım istemekte buldu. Facebook’daki Denizli Trafik Yaşam Grubu yöneticileri ile irtibata geçen ve grupta durumunu anlatarak ‘Bolu’ya kız istemeye gideceğim ama aracım yok bana destek olur musunuz?’ şeklinde bir paylaşımda bulundu. Bunu gören grup kullanıcıları ise duruma sessiz kalmadı. Bir hayırsever kız istenmesi için lüks aracını Bolat’a tahsis ederken diğer hayırseverler ise aracın yakıt masrafları ile Bolat’ın takım elbise, ayakkabı, çiçek ve çikolata gibi masrafları ile Bolu’da konaklayacakları yerin masraflarını üstlendiler. Bunun üzerine Bolat, babası Abdullah, annesi Ümmü ve Denizli Trafik Yaşam Grubu sayfasının sahibi Osman Başpınar ile eşi Fatoş Başpınar ile yola çıktı.

“Durumu duyanlar büyük üzüntü yaşadı”
Yaklaşık 600 kilometre yol giden Bolat ailesi ve beraberindekilerin çabaları boşa çıkarken, Bolat’ın sevdiği kız Ayşe T.’nin babası Denizli ile Bolu arasındaki mesafe uzaklığını öne sürerek kızlarını vermedi. İkna çabaları da boşa çıkarken, Murat Bolat’ın sevinci adeta kursağında kaldı. Kız istemeden boynu bükük dönen Bolat ailesi şimdi Ayşe T.’nin ailesinin ikna olmasını bekliyor. Murat Bolat’ın yuva kurabilmesi için sosyal medyadan seferber olan onlarca insanın çabası sonuçsuz kalırken, durumu duyanlar ise büyük üzüntü yaşadı.

“Evlenmeye karar verdik”
Büyük bir heyecan ile mutlu bir yuva kurmak için yola çıkan Bolat, kız istemeye gidilen süreci şöyle anlattı:
“Denizli Trafik Yaşam gurubuna paylaşım yaptım ve hiç böyle bir şey beklemiyordum. Kız arkadaşım ile internet ortamında tanıştık. Birbirimizi gördük tanıdık ve ben Bolu’ya gittim. Orada da görüştük sonrasında ise evlenmeye karar verdik.”

“Denizli Trafik Yaşam grubuna ulaştı bizde kayıtsız kalmadık”
Denizli Trafik Yaşam grubunun sahibi Osman Başpınar ise Murat Bolat’ın kendilerine ulaşmasının ardından olaya sessiz kalmadıklarını ve harekete geçtiklerini kaydederek, “Arkadaşımız Bolu’da bir kızı sevdiğini ve maddi durumları kötü olduğu istemeye gitmeye araçlarının olmadığını söyledi. Bunun üzerine bir çok grup üyesi bizlere ulaştı araçlarını tahsis edebileceklerini ve masrafların karşılayabileceklerini söylediler. Hemen bir araç bulundu yakıt masrafları karşılandı. Onlarca kişi de para yardımında bulundu. Bununla da takım elbisesi, çiçeği, çikolatası her şeyi alındı. Denizli Trafik Yaşam grubuna ulaştı bizde kayıtsız kalmadık” diye konuştu.

Onlarca kişinin seferber olduğu kız isteme olayı sonuçsuz kaldı

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