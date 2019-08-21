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Onlarca küçükbaş hayvan anız yangınının ortasında kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2019 15:31 | Son Güncelleme

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde anız yangının ortasında kalan onlarca küçükbaş hayvan, sahipleri tarafından güçlükle kurtuldu.İlçeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Torun Mahallesi’nde, Şehmuz Delibaş’ın otlattığı küçükbaş hayvanlar, çıkan anız yangınında alevler arasında kaldı.

Onlarca küçükbaş hayvan anız yangınının ortasında kaldı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde anız yangının ortasında kalan onlarca küçükbaş hayvan, sahipleri tarafından güçlükle kurtuldu.
İlçeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Torun Mahallesi’nde, Şehmuz Delibaş’ın otlattığı küçükbaş hayvanlar, çıkan anız yangınında alevler arasında kaldı. Sürü sahipleri Hüseyin Karacağ ve Ahmet Korkmaz onlarca küçükbaş hayvanı güçlükle yangın yerinden uzaklaştırmayı başardı.
Hüseyin Karacağ, hayvanları otlatırken arazi sahibinin yeni biçilmiş mısır tarlasını ateşe verdiğini belirterek, “Biz de hayvanlarımızla arazinin ortasında kaldık hayvanlarımızı zor kurtardık” dedi.
Ahmet Korkmaz ise mısır tarlasının birden alevler içinde kaldığını ifade ederek, “Hayvanlarımız alev ve dumanların ortasında kaldı. Canımızı zor kurtardık hayvanlarımız dumanların içerisinde kaldı” diye konuştu.

Onlarca küçükbaş hayvan anız yangınının ortasında kaldı

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