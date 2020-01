Onlarca öğrenci yetiştirdi, şimdilerde ise yeniden öğrenci oldu

"Öğretmenler de, öğrenciler de beni garipsediler"

Üniversitenin ilk aylarında garipsendiğini ama sonrasında herkesin alıştığını ifade eden Sevgin Akkaya, “İlk başladığım aylarda öğretmenler de, öğrenciler de beni garipsediler çünkü bu yaştaki insanın içeride ne işi vardı onlar uyum sağlamada sorun olur diye düşündüler ama ben biliyordum sorun olmayacağını çünkü yıllarım okulda öğrencilerle geçmişti. Aradan geçen birkaç ay sonra tamam ben bırakayım tadını aldım üniversitenin dediğim zaman bu sefer hepsi birden, ‘bırakamazsın’ dediler. Böylece onlar bana destek oldu sonradan çok iyi arkadaşlıklar kurduk bensiz hiçbir yere gitmediler, hiç bir eğlenceyi yapmadılar, her şeylerini bana sorar oldular yani ikinci bir anne, öğretmen, anne, teyze her şeyleri oldum” şeklinde konuştu.

"Ben onların yanında 20 yaşındaydım"

“Sınıf arkadaşlarımın hepsi torunum yaşındaydı” diyen Akkaya, “Hatta bana şöyle dediler ‘size nasıl hitap edelim’ bende dedim her şey serbest ne istiyorsanız abla, teyze, hala, nine hepsini diye bilirsiniz dedim ama genellikle ‘Sevgin abla’ olarak hitap ettiler. Hiçbir zaman yaş farkı aramızda sorun olmadı. Her şeyleri danıştılar giyimlerini, makyajlarını, derslerini hatta gece 1’de 2’de telefon açıp ödev soruyorlardı yani her şeyden birlikteydik yani ben onlarla birlikte 20 yaşındaydım” diye konuştu.