Onlarca savaş uçağı aynı anda uçtu! Bölgede yeni gerilim

Tayvan Milli Savunma Bakanlığı (MND), Çin Halk Kurtuluş Ordusuna (PLA) ait 51 savaş uçağı ve 6 savaş gemisinin Tayvan’ın "Hava Savunma Tanımlama Sahasına" (ADIZ) girdiğini açıkladı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan ziyareti esnasında başlayan Çin-Tayvan gerginliği devam ediyor. Tayvan Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Çin Halk Kurtuluş Ordusuna (PLA) ait 51 savaş uçağı ve 6 savaş gemisinin Tayvan’ın "Hava Savunma Tanımlama Sahasına" (ADIZ) girdiğini duyurdu. Bu uçakların 25'inin de orta çizgiyi geçtiği aktarıldı.

"SAVUNMA SİSTEMLERİ AKTİF HALE GETİRİLDİ"

Çin'in hareketlerini takip ettiklerini bildiren bakanlık, "Tarafımızca sinyal karıştırıcı devreye sokulmuş, hava sahasına ihlal yapan uçaklara uyarı gönderilmiştir. Hava savunma sistemleri aktif hale getirilmiştir" ifadelerini kullandı. Bu sistemler arasında Sky Bow III uçaksavar ve 35 mm Çift Namlulu Uçaksavar olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bakanlık bir önceki gün yaptığı açıklamada, Çin’a ait 21 savaş uçağı ve 5 savaş gemisinin ADIZ’e girdiğini duyurmuş ve uçaklardan 5’inin orta çizgiyi geçtiğini bildirmişti. (İHA)



