HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Onlarca savaş uçağı aynı anda uçtu! Bölgede yeni gerilim

Onlarca savaş uçağı aynı anda uçtu! Bölgede yeni gerilim

18.08.2022 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a ziyareti sonrası daha da gerilen Çin-Tayvan ilişkilerinde yeni bir gelişme yaşandı. Çin'e ait 51 savaş uçağı Tayvan hava savunma sahasına girdi. Tayvan ordusu, Pekin hükümetinin hamlesi sonrası hava savunma sistemlerini aktif hale getirdi.

Onlarca savaş uçağı aynı anda uçtu! Bölgede yeni gerilim

Tayvan Milli Savunma Bakanlığı (MND), Çin Halk Kurtuluş Ordusuna (PLA) ait 51 savaş uçağı ve 6 savaş gemisinin Tayvan’ın "Hava Savunma Tanımlama Sahasına" (ADIZ) girdiğini açıkladı.

Tansiyonun yükseldiği Tayvan-Çin hattında hareketlilik! Adanın etrafını kuşattılarTansiyonun yükseldiği Tayvan-Çin hattında hareketlilik! Adanın etrafını kuşattılar

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan ziyareti esnasında başlayan Çin-Tayvan gerginliği devam ediyor. Tayvan Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Çin Halk Kurtuluş Ordusuna (PLA) ait 51 savaş uçağı ve 6 savaş gemisinin Tayvan’ın "Hava Savunma Tanımlama Sahasına" (ADIZ) girdiğini duyurdu. Bu uçakların 25'inin de orta çizgiyi geçtiği aktarıldı.

FF

"SAVUNMA SİSTEMLERİ AKTİF HALE GETİRİLDİ"

Çin'in hareketlerini takip ettiklerini bildiren bakanlık, "Tarafımızca sinyal karıştırıcı devreye sokulmuş, hava sahasına ihlal yapan uçaklara uyarı gönderilmiştir. Hava savunma sistemleri aktif hale getirilmiştir" ifadelerini kullandı. Bu sistemler arasında Sky Bow III uçaksavar ve 35 mm Çift Namlulu Uçaksavar olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bakanlık bir önceki gün yaptığı açıklamada, Çin’a ait 21 savaş uçağı ve 5 savaş gemisinin ADIZ’e girdiğini duyurmuş ve uçaklardan 5’inin orta çizgiyi geçtiğini bildirmişti. (İHA)

ABD'den Tayvan'a 12 gün sonra ikinci ziyaret! Bölgede tansiyon yükseldi, Çin savaş uçakları ve gemiler gönderdiABD'den Tayvan'a 12 gün sonra ikinci ziyaret! Bölgede tansiyon yükseldi, Çin savaş uçakları ve gemiler gönderdi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski ABD Başkanı Donald Trump'a büyük şok! Vergi kaçırdığını itiraf etti...Eski ABD Başkanı Donald Trump'a büyük şok! Vergi kaçırdığını itiraf etti...
Küçük çocuğun feci sonu! İzleyenler gözlerine inanamadıKüçük çocuğun feci sonu! İzleyenler gözlerine inanamadı
Polis, yabancı kadınlardan fuhuş çetesi kurdu!Polis, yabancı kadınlardan fuhuş çetesi kurdu!
Anahtar Kelimeler:
Çin Tayvan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Sürpriz indirim! Dolar ve gram altın fiyatı…

SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Sürpriz indirim! Dolar ve gram altın fiyatı…

Yılın transferi yükleniyor! Dünya yıldızı İstanbul'da...

Yılın transferi yükleniyor! Dünya yıldızı İstanbul'da...

Dünyanın gözü orada! Ukrayna'da üçlü zirve

Dünyanın gözü orada! Ukrayna'da üçlü zirve

Araç içinden gelen sese koştular! Kahreden manzara, korkunç son

Araç içinden gelen sese koştular! Kahreden manzara, korkunç son

Sosyal medyayı sallayan sözler! "Ben şortla, etekle gezemezken onların ne işi var?"

Sosyal medyayı sallayan sözler! "Ben şortla, etekle gezemezken onların ne işi var?"

Mahmutyazıcıoğlu davasında dikkat çeken Alaattin Çakıcı detayı!

Mahmutyazıcıoğlu davasında dikkat çeken Alaattin Çakıcı detayı!

İlginizi Çekebilir

Bebeğini böyle ölüme terk etti! Daha öncede aynı şeyi yapmış

Bebeğini böyle ölüme terk etti! Daha öncede aynı şeyi yapmış

Böyle cinsiyet öğrenme partisi görülmedi

Böyle cinsiyet öğrenme partisi görülmedi

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Meşhur nehirde dehşete düşüren keşif! O taşlar neyin habercisi?

Meşhur nehirde dehşete düşüren keşif! O taşlar neyin habercisi?

Çocuk ticaretinin kurbanı oldu! ''Beni ailemden çaldılar''

Çocuk ticaretinin kurbanı oldu! ''Beni ailemden çaldılar''

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.