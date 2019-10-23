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Onlarca şikayet geldi, İzmir’de ekipler alarma geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 11:23 | Son Güncelleme

İzmir’in Buca ilçesinde, anons cihazlarıyla mahallelerde gezen ve gürültü kirliliği oluşturan seyyar satıcılara Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından suçüstü yapılarak cezai işlem uygulandı.Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, gürültü kirliliğiyle mücadele için alarma geçti.

İzmir’in Buca ilçesinde, anons cihazlarıyla mahallelerde gezen ve gürültü kirliliği oluşturan seyyar satıcılara Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından suçüstü yapılarak cezai işlem uygulandı.
Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, gürültü kirliliğiyle mücadele için alarma geçti. Son dönemlerde yapılan kontrollere rağmen sayıları artan gezici seyyar satıcılar hakkında vatandaşlardan gelen yoğun talepleri değerlendiren zabıta ekipleri, saat ayrımı gözetmeksizin anons cihazlarıyla Buca sokaklarında gürültü kirliliğine neden olan işportacılara müdahale etti.

Sokak sokak devriye
Şikayet incelemeleri doğrultusunda kontrol rotası çıkaran ekipler, konuyla ilgili devriye ekibi oluşturdu. Çıkarılan rotada özellikle; okul, kreş, hastane gibi yerlerin çevresine önem verildi. Genellikle kamyonet ve minibüs tipi araçların içinde kurulan megafon veya ses düzeneğiyle gece gündüz anons yaparak çevreyi rahatsız eden satıcıları yakalamak için ekipler, beş farklı koldan Buca sokaklarında devriye gezdi.
Yapılan devriye sırasında; hurdacı, manav ve balıkçıların yoğunlukta olduğu seyyar satıcılara suçüstü yapıldı. Mahalle aralarında satışlarını yapan seyyar araçlara müdahale eden ekipler, araçlarda kurulu olan ses sistemlerine el koyarak cezai işlem uyguladı.
Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Buca’nın tüm mahallelerinde gürültü kirliliğine engel olabilmek için çalışmaların aralıksız süreceğini vurgulayarak, “Bebeğini uyutan, hastası olan ya da huzurla evinde oturmak isteyen insanların haklarını gasp edenlere göz açtırmayacağız” dedi.

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