Onlarca sürücü Kazdağları'nda mahsur kaldı

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı Balıkesir'in Edremit ve Havran ile Çanakkale’nin Yenice ilçelerinde hayatı olumsuz etkiliyor. Edremit-Yenice yolunun Talimalanı-Kapanca-Hanlar-Deveboynu mevkilerinde onlarca sürücü ilerleyemedi.

Bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yapan ekipler her iki yönde de ilerlemekte güçlük çeken vatandaşlara yardımcı oldu.