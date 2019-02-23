HABER

Onlarca sürücü Kazdağları'nda mahsur kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 15:23 | Son Güncelleme

Kazdağları’nda kar sebebiyle yolda mahsur kalan araçları karayolları ekipleri kurtardı.

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı Balıkesir'in Edremit ve Havran ile Çanakkale’nin Yenice ilçelerinde hayatı olumsuz etkiliyor. Edremit-Yenice yolunun Talimalanı-Kapanca-Hanlar-Deveboynu mevkilerinde onlarca sürücü ilerleyemedi.

Kazdağları'nda yoğun kar yağışı sürüyor

Yaklaşık 3 saat yolda mahsur kalan ikisi otobüs 9 araca Karayolları ekipleri ulaştı.
Bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yapan ekipler her iki yönde de ilerlemekte güçlük çeken vatandaşlara yardımcı oldu.
Karayolları ekiplerinin çalışmalarına yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Edremit Belediyesi ekipleri de destek veriyor.
Yetkililer vatandaşların mecbur kalmadıkça bu yol kesiminde seyahat etmemelerini, edeceklerin de kış lastiği, zincir, çekme halatı gibi ekipmanlar ile yolculuk etmelerini istedi.
Bölgede yoğun kar yağışı şiddetli poyraz fırtınasıyla birlikte tipiye dönüştü.
Kar yağışının pazar gününe kadar devam edeceği tahmin ediliyor.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kazdağları kar yağışı

En Çok Okunan Haberler

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Saylak'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Saylak'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Sevgilisiyle aynı yatakta poz verdi

Sevgilisiyle aynı yatakta poz verdi

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

ABD'den flaş Venezuela açıklaması: Cezasız kalmayacak

ABD'den flaş Venezuela açıklaması: Cezasız kalmayacak

Karlar eridi ortaya çıktı!

Karlar eridi ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

İlçeyi karıştıran olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

İlçeyi karıştıran olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...

Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...

7'nci kez taşınacak Yusufeli sakinlerinin yeni yer heyecanı

7'nci kez taşınacak Yusufeli sakinlerinin yeni yer heyecanı

İYİ Partili Hayrettin Nuhoğlu'nun ofisine iki kişi girip, evrakları karıştırmış! Flaş iddia: Siyasi hırsızlık

İYİ Partili Hayrettin Nuhoğlu'na hırsız şoku!

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İzmir’de düdenlerin oluştuğu bölge trafiğe kapatıldı

İzmir’de düdenlerin oluştuğu bölge trafiğe kapatıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Elimde öyle istihbaratlar var ki, kanınız donar

Bakan Soylu: Elimde öyle istihbaratlar var ki, kanınız donar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.