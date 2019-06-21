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Onlarca ülke "çelik testinde" Türkiye’yi tercih ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 11:26 | Son Güncelleme

Çelik İhracatçıları Birliği MATİL Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tecdelioğlu: - "İki yıl öncesine kadar Türkiye’deki çelik üreticilerinin ürünleri, akredite testler için yurt dışına gönderilirken artık çok daha uygun ve donanımlı şekilde Türkiye'de yapılabiliyor. Ayrıca son 2 yılda 30’dan fazla ülkeden çok sayıda çelik üreticisinin testleri buraya geldi"

İSTANBUL (AA) - Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) tarafından kurulan Malzeme Test ve İnovasyon Laboratuvarları AŞ (MATİL) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tecdelioğlu, "İki yıl öncesine kadar Türkiye’deki çelik üreticilerinin ürünleri, akredite testler için yurt dışına gönderilirken artık çok daha uygun ve donanımlı şekilde Türkiye'de yapılabiliyor. Ayrıca son 2 yılda 30’dan fazla ülkeden çok sayıda çelik üreticisinin testleri buraya geldi." ifadelerini kullandı.

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) tarafından kurulan MATİL ile Marmara Üniversitesi Ürün Geliştirme Merkezi (MÜRGEMER) arasında yapılan Üniversite Sanayi ve İş Birliği Programı, MATİL'in İstanbul'da bulunan merkezinde duyuruldu.

- "İşleyişimizin yanına gençlerimizi katmak istiyoruz"

Programda konuşan Tecdelioğlu, MATİL'in test, Ar-Ge, inovasyon, teknoloji geliştirme ve danışmanlık, sektörel ve teknik eğitim, akredite laboratuvar hizmetleri ve ürün uygunluk konularında sektöre hizmet vermek üzere kurulduğunu belirterek yerli ve milli üretime teknolojik destek sağladıklarını ve önemli testler yaptıklarını kaydetti.

Tecdelioğlu, laboratuvara gelen ilgiden memnun olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"İki yıl öncesine kadar Türkiye’deki çelik üreticilerinin ürünleri akredite testler için yurt dışına gönderilirken artık çok daha uygun ve donanımlı şekilde Türkiye'de yapılabiliyor. Ayrıca son 2 yılda 30’dan fazla ülkeden çok sayıda çelik üreticisinin testleri buraya geldi. MATİL'e yurt dışından ilginin önümüzdeki dönemde de devam etmesini bekliyoruz.

Bu işleyişimizin yanına bir yandan da sektörümüzün geleceği olan gençlerimizi katmak istiyoruz. Bunun için de ilk adımı Üniversite Sanayi ve İş Birliği Programı gerçekleştirerek attık. Gerçekleştirdiğimiz programla sektörümüzü daha da geliştirmek istiyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
çelik sektörü MATİL

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