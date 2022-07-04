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  4. Onlarcası kamyonetin kasasından çıktı! Jandarma ekipleri fark etti

Onlarcası kamyonetin kasasından çıktı! Jandarma ekipleri fark etti

04.07.2022 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli Gebze'de bir kamyonetin kasasında 103 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan kaçak göçmenlerin 59'unun Bangladeş, 36'sının Afganistan, 4'ünün Pakistan ve 4'ünün Eritre uyruklu olduğu tespit edildi.

Onlarcası kamyonetin kasasından çıktı! Jandarma ekipleri fark etti

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kapalı kasa kamyonette yapılan aramada 103 kaçak göçmen yakalandı.

EKİPLER TARAFINDAN FARK EDİLDİ

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda ekipler tarafından Gebze ilçesinde kapalı kasa bir kamyonette yapılan aramada 59 Bangladeş, 36 Afganistan, 4 Pakistan ve 4 Eritre uyruklu olmak üzere toplam 103 kaçak göçmen yakalandı.

Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, M.Y. isimli şoför yakalanarak gözaltına alındı. (İHA)

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Kocaeli
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