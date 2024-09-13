Onları balayında görmeyi bekliyorduk! Acun Ilıcalı ile eşi Ayça Çağla Altunkaya o düğünde ortaya çıktı! Nikah sonrası ilk kez görüldüler

MYNET-Uzun zamandır yaşadıkları ilişkiyle magazin manşetlerinden düşmeyen Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya çifti, 4 Eylül'de nikah masasına oturdu.

Yılın düğünü Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleşti ve her detayı çok konuşuldu. Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya'nın nikah törenine sürat teknesiyle gelmesi ilgi odağı oldu.

BALAYI KARESİ BEKLENİYORDU...

Acun Ilıcalı ile eşi Ayça Çağla Altunkaya'nın düğünden sonra balayı kareleri beklenirken ünlü çift Acun Medya Reklam Grup Başkanı Arzu Umurdağ'ın düğününde ortaya çıktı.

Nikahın ardından ilk kez birlikte görüntülenen Acun Ilıcalı ile eşi Ayça Çağla Altunkaya siyah tarzlarıyla dikkat çekti.