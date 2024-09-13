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  4. Onları balayında görmeyi bekliyorduk! Acun Ilıcalı ile eşi Ayça Çağla Altunkaya o düğünde ortaya çıktı! Nikah sonrası ilk kez görüldüler

Onları balayında görmeyi bekliyorduk! Acun Ilıcalı ile eşi Ayça Çağla Altunkaya o düğünde ortaya çıktı! Nikah sonrası ilk kez görüldüler

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.09.2024 15:58
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Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya, 4 Eylül'de muhteşem bir düğünle dünyaevine girdi. Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenen yılın düğünü uzun süre magazin manşetlerinde yerini aldı. Nikahın ardından Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya'ndan balayı kareleri beklerken ünlü çift o düğünde ortaya çıktı.

Onları balayında görmeyi bekliyorduk! Acun Ilıcalı ile eşi Ayça Çağla Altunkaya o düğünde ortaya çıktı! Nikah sonrası ilk kez görüldüler

MYNET-Uzun zamandır yaşadıkları ilişkiyle magazin manşetlerinden düşmeyen Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya çifti, 4 Eylül'de nikah masasına oturdu.

Yılın düğünü Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleşti ve her detayı çok konuşuldu. Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya'nın nikah törenine sürat teknesiyle gelmesi ilgi odağı oldu.

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BALAYI KARESİ BEKLENİYORDU...

Acun Ilıcalı ile eşi Ayça Çağla Altunkaya'nın düğünden sonra balayı kareleri beklenirken ünlü çift Acun Medya Reklam Grup Başkanı Arzu Umurdağ'ın düğününde ortaya çıktı.

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Nikahın ardından ilk kez birlikte görüntülenen Acun Ilıcalı ile eşi Ayça Çağla Altunkaya siyah tarzlarıyla dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Ayça Çağla Altunkaya
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