HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Onları koronavirüs de durduramadı!

Onları koronavirüs de durduramadı!

YAŞAM HABERLERİ  | 14.04.2020 13:57 | Son Güncelleme

Van'da koronavirüs yasaklarına rağmen cadde ve sokaklara çıkarak dilencilik yapanlar düzenlenen operasyonla yakalandı. Van Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından düzenlene operasyonda yakalanan 4'ü çocuk 9 kişinin haklarında yasal işlem yapıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklarda dilencilik yapanlara yönelik harekete geçti. Koronavirüsten korunmak için özel kıyafetler giyen zabıta ekipleri, özellikle araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu kavşak ve caddelerde, koronavirüs salgınından ötürü vatandaşların sağlığını tehlikeye atan dilencilere operasyon düzenledi. Operasyonda, 4’ü çocuk 9 kişi yakalanırken, bu kişiler hakkında kabahatler kanunu gereğince ve sosyal mesafeyi de korumadıkları için de ayrıca tutanak tutularak, yasal işlem uygulandı.

Zabıta Dairesi Başkanı Osman Sevinç, halkın sağlığını hiçe sayarak dilencilik yapanları affetmeyeceklerini belirterek, "Zabıta Dairesi Başkanlığı olarak hassas bir dönemden geçiyoruz. Bilindiği üzere koronavirüs dolayısıyla izolasyonun had safhada olması gereken bir dönem. Ama ne yazık ki dilenciliği meslek haline getirmiş kişiler halen sokaklarda sosyal mesafe kuralına uymadan mesleklerini yapıyor. Bizler de bu duygu istismarcılarına göz açtırmamak için alanda çalışıyoruz. Bizim vatandaşlardan ricamız bu kişilere lütfen bağışta bulunmasınlar bu kişiler sürekli hareket halinde oldukları için size hastalık bulaştırabilirler. Zaten bu kişilerin büyük bir kısmı da ihtiyaç sahibi olmadıkları tespit edilmiştir. Bu çalışmalarımız devam edecektir" dedi. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Yatakta kal, güvende kal''Yatakta kal, güvende kal'
Kapadokya'da kayadan oyma depolarda saklanıyorKapadokya'da kayadan oyma depolarda saklanıyor
Bu hastalığın sadece cinsel yolla bulaştığı sanılıyor ancak...Bu hastalığın sadece cinsel yolla bulaştığı sanılıyor ancak...
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Van koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

6 çocuğu paramparça ettiler: 3'ünün durumu ağır

6 çocuğu paramparça ettiler: 3'ünün durumu ağır

Koronayla mücadelenin fotoğrafı!

Koronayla mücadelenin fotoğrafı!

Şaşırtan karar! Veda etti

Şaşırtan karar! Veda etti

Acun'dan Nisa'ya tepki: Böylesini ilk defa görüyorum

Acun'dan Nisa'ya tepki: Böylesini ilk defa görüyorum

Haydar Baş koronavirüsten hayatını kaybetti

Haydar Baş koronavirüsten hayatını kaybetti

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

İlginizi Çekebilir

Doktorlardan hastalara gülen fotoğraflı destek

Doktorlardan hastalara gülen fotoğraflı destek

Alef 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? Blutv

Alef 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? Blutv

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Korkunç olay! Koronavirüs nedeniyle sevgilisi yanına gelemeyince...

Korkunç olay! Koronavirüs nedeniyle sevgilisi yanına gelemeyince...

Saman balyalarında geldi! 'Koca engerek' doğaya bırakıldı

Saman balyalarında geldi! 'Koca engerek' doğaya bırakıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Liliputların koronavirüs savaşı sosyal medyayı salladı

Liliputlar da koronavirüsle savaşıyor!

4 haftadır göremediği oğullarından: 'Annecim ne zaman bitecek bu tatil? Seni çok özledik'

Hemşire anneye: Ne zaman bitecek bu tatil? Seni çok özledik

Kapadokya sirkesi koronavirüsle birlikte ününe ün kattı

Kapadokya'da kayadan oyma depolarda saklanıyor

Hastaneye gideceğine ikna edemeyince... Metrobüse binmesine sadece böyle izin verdiler

Ekipleri alarma geçiren olay! Polis gerçeği öğrenince...

9 yaşındaki kız gözyaşlarına boğulunca... Balkonda doğum günü sürprizi!

9 yaşındaki kıza doğum günü sürprizi!

Koronavirüs sürecinde kalp krizine dikkat!

Koronavirüs sürecinde kalp krizine dikkat!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.