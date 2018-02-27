Onların arasındaki bağı öğrenenler şaşkına dönüyor

İşte ilişkilerini gözden uzak yaşayan o isimler...

Onlar eskiden aşıktı

1 / 51 Okan Bayülgen ve Zeyno GönençOkan Bayülgen'le Zeyno Gönenç 1997 yılında evlendi. 1998 yılında ise boşanan çift yıllar sonra Bayülgen'in programında evlilikleri hakkında konuşmuştu.

2 / 51 Olgun Şimşek ve Şebnem SönmezKomedinin iki ünlü ismi Olgun Şimşek ve Şebnem Sönmez'i birlikte Bir Demet Tiyatro'da izlemiştik. Rol arkadaşı da olan çift 1994 yılında ilişkilerini evlilikle sonuçlandırmıştı.

3 / 51 Ancak altı yıl süren ilişkileri sona eren Şimşek ve Sönmez 2000 yılına boşanma kararı aldı.

4 / 51 Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu1995 yılında hayatlarını birleştiren ünlü çiftin evliliği tam 12 yıl sürdü. 2007 yılında boşanan çiftin Gülenay isimli de bir kızı var.

5 / 51 İzel ve Sinan Akçıl Ünlülerin birliktelikleri, evlilikleri ya da ayrılıkları hep daha çok merak edilir, takip edilir. Hangi bazı isimlerin geçmişte birlikte olduğunu görünce siz de inanamayacaksınız. İşte bir zamanlar büyük aşk yaşamış ancak ayrılmış olan o çiftler...

6 / 51 Mustafa Altıoklar Ve Arzu Yanardağ

7 / 51 Mehmet Aslantuğ ve Feraye Tanyolaç

8 / 51 Zafer Ergin ve Melek BaykalTiyatro sahnelerinde tanışan ünlü çift birlikteliklerini evlilikle taçlandırmıştı. 1976 yılında nikah masasına oturan çiftin evlilikleri dört yıl sürdü.

9 / 51 Tolga Karel ve Nurgül Yeşilçay

10 / 51 Beren Saat Alper Kul

11 / 51 Temmuz 2011'de oyuncu Kerem Kupacı ile evlenen Aslıhan Gürbüz 2014'te ayrıldı.

12 / 51 İbrahim Kutluay ile Demet Akalın'nın ani ayrılığı magazin dünyasında şok etkisi yaratmıştı. Akalın İstanbul'da Kutluay'la birlikte oturduğu evi sessiz sedasız terk etmişti. İbrahim Kutluay Demet Şener ile sevgili olmuştu. Dönemin hızlı aşıkları ilk kez Çeşme'de tatildeyken görüntülenmiş, sonrasında ise magazinde her haftanın konusu olmuşlardı. İkili Demet Akalın'ın reklam çekimi için gittiği Fenerbahçe'nin basketbol salonunda tanışmış ve kısa süre sonra sevgili olmuştu.

13 / 51 Oyuncu Ceyda Düvenci ve kendisinden sekiz yaş küçük olan İsmail Hacıoğlu'nun yaşadığı aşk, uzun süre dillerden düşmedi. Ceyda Düvenci bu ilişki için ''Aradığım mutluluğu buldum.'' diyordu. Nişanlanma arifesinde sürpriz bir şekilde ilişkilerini sonlandıran çift, uzun süre kameralar önüne geçmemişti.

14 / 51 Fırtınalı bir aşk yaşayan çift, o dönemlerde dillerden hiç düşmemişti. Gittikleri her yerde mutlu pozu veren çift, her defada birbirlerini çok sevdiklerini dillendiriyorlardı. Çiftin ilişkisi, Hakan Altun'un adının Ebru Gündeş ile geçmesiyle sekteye uğramış, Sever Altun'u terketmişti.

15 / 51 İşte her yaptığı olay olan ünlü isimlerin hafızalara kazınan ilk medyatik aşkları...

16 / 51 Popçu Mustafa Sandal'ın bilinen en medyatik aşkı manken Tuba Ünsal ile yaşadığı birliktelikti. Bir yıl boyunca ilişki yaşayan ve albüm çalışmalarının ardından evleneceklerini söyleyen çift ani bir şekilde yollarını ayırdı. Ayrılıktan kısa bir süre sonra Tuba Ünsal Cem Candaş ile nikah masasına oturdu.

17 / 51 Uzun süre adı kimseyle anılmayan Mustafa Sandal ise hayatına yeni bir sayfa açtı. Sandal şimdilerde, Emina Türkcan ile evli ve bir çocuk babası.

18 / 51 Şöhret kapılarını "Meleğim" şarkısı ile aralayan Özcan Deniz, başarısının yanı sıra 1997 yılında Esin Moralıoğlu ile yaşadığu aşk ile adından söz ettirdi.

19 / 51 Evleneceklerine kesin gözüyle bakılan çift sürpriz bir şekilde yollarını ayırdı.

20 / 51 Manken Aysun kayacı ilk medyatik aşkını futbolcu Emre Aşık ile yaşadı.

21 / 51 Manken - futbolcu aşkının en güzel örneği olarak gösterilen çift, Aysun Kayacı'nın adının Fatih Aksoy ile aşk dedikodularına karışmasının ardından 7 yıllık ilişkilerini noktaladı.

22 / 51 Ayrılığın ardından adı bir çok kişiyle anılan Aysun Kayacı son olarak Ozan Sevindik ile birlikte oldu.

23 / 51 Şarkıcı Alişan her nekadar ilk medyatik aşını Gülşen ile yaşamış olsa da, hafızalarda yer eden asıl birlikteliği şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin ile olan aşkı.

24 / 51 Bir dargın bir barışık yaşanan ilişki geçtiğimiz yıllarda resmiyete döküldü ve Alişan, Sezin ile nişanlandı. Ancak, ikili yine mutluluğu bulamadı ve yollarını kesin bir şekilde ayırdı.

25 / 51 Şarkıcı Burak Kut ilk albümü "Benimle Oynama" sayesinde sadece şöhretin kapılarını aralamakla kalmadı, kendisini medyatik bir aşkın da içinde buldu.

26 / 51 Burak Kut 1993 yılında, oyuncu Meltem Cumbul ile aşk yaşamaya başladı. Çift birlikte geçen 4 yılın ardından 1997 yılında ilişkilerini noktaladı.

27 / 51 Adı Çağlayan Tuğal'dan Şevket Gözalan'a kadar birçok kişi ile aşk dedikodusuna karışan Meltem Cumbul'un adı Kıvanç Tatlıtuğ ile anıldı.

28 / 51 Sanat aleminin kahkaha makinası Cem Yılmaz ilk medyatik ilişkisini Zeynep Tümerdem ile yaşadı.

29 / 51 Üç yıl boyunca bir dargın bir barışık ilerleyen aşk sonunda ayrılığa yenildi ve çift yollarını kesin olarak ayırdı.

30 / 51 Aşk defterinde Sema Şimşek, Meltem Hakarar, Demet Şener, Selin Toktay gibi güzellerin yazılı olduğu Cem Yılmaz, Cansu Dere ile uzun süre bir birliktelik yaşadı.

31 / 51 Şarkıcı Deniz Seki'nin ilk medyatik aşkı Ömer Seval ile olan birlikteliğiydi. Uzun süren ilişkinin ardından Seki ve Seval yollarını ayırdı.

32 / 51 Adı Okan Bayülgen ile aşk dedikodularına karışan Deniz Seki, son olarak evli ve iki çocuk babası Hüsnü Şenlendirici ile aşk yaşadı.

33 / 51 Tiyatrocu Aziz Rutkay'ın kızı Doğa Rutkay'ın kameralar önüne elele çıktığı ilk sevgilisi Mehmet Ali Alabora'ydı.

34 / 51 4 yıl boyunca düzeyli bir ilişki yaşayan ve birbirlerini bir an olsun yalnız bırakmayan çift, basın kuruluşlarına gönderdikleri açıklama ile ayrıldıklarını duyurdu.

35 / 51 Doğa Rutkay, son olarak Şahan Gökbakar ile aşk yaşadı ancak bu ilişkiside mutlu sona ulaşmadı.

36 / 51 İlk albümü 'Yaparım Bilirsin'i 1993 yılında çıkaran ve bu albümle şöhret kapısını ardına kadar açan Kenan Doğulu, ilk medyatik aşkını kendisinden 12 yaş büyük olan Billur Kalkavan ile yaşadı. Ancak uzun süre magazin gündemini meşgul eden ilişki nihayete eremedi ve ikili yollarını ayırdı.

37 / 51 Ayrılığın ardından Kenan Doğulu, başta Ebru Akel olmak üzere bir çok güzelle aşk yaşadı. Doğulu'nun birlikte olduğu isimlerden biri de manken Tuğçe Kazaz'dı...

38 / 51 Kıvanç Tatlıtuğ'un adı 2002 Best Model Of The World yarışmasında birinci seçildikten sonra bir çok güzelle anıldı.

39 / 51 Tatlıtuğ, çıkan dedikoduların ardından 2002 Miss World güzellik yarışması birincisi Azra Akın ile aşk yaşadığını açıkladı. Sayısız projede birlikte yer alan çift uzun süren ilişkinin ardından ayrılığı tercih etti.

40 / 51 Mehmet Ali Erbil'in ilk medyatik aşkı Muhsine Kamiloğlu'ydu. Bu aşk öyle büyüktü ki,Erbil kısa sürede nikah masasına oturdu. Çiftin,bu evlilikten Sezin ismini verdiği bir kızı oldu.

41 / 51 Fakat sihir bozuldu ve İkili şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Aynı yıl bir kez daha nikah masasına oturan çiftin bu denemesi de başarısızlıkla sonuçlandı.

42 / 51 Mehmet Ali Erbil Tuğba Erbil ile evlendi çiftin Ali Sadi adını verdikleri bir de oğulları var. Ancak bu evlilikte 2010 yılında sona erdi.

43 / 51 Şovmen Okan Bayülgen, magazin basınında yer eden ilk medyatik ilişkisini oyuncu Zeyno Gönenç ile yaşadı. Çift birlikteliklerini kısa sürede resmiyete dönüştürdü ve nikah masasına oturdu. Evliliklerinde, aradıklarını huzuru bulamayan ikili anlaşmalı olarak boşandı.

44 / 51 Deniz Seki, Cansu Dere ve Doğa Rutkay başta olmak üzere bir çok güzelle aşk yaşayan Okan Bayülgen, Osman Tan Erkır'ın eski eşi Şirin Ediger ile evlendi. Bayülgen'in bu evlilikten İstanbul adını verdiği bir de kızı var... Bu Evlilik 2014 yılında sona erdi.

45 / 51 Oyuncu Merve Sevi, ilk medyatik aşkını henüz 17 yaşındayken kendisi gibi oyuncu olan Paşhan Yılmazel ile yaşadı. Kıskançlık krizlerini sebep gösteren çift, yollarını ayırdı.

46 / 51 Aradan geçen yıllar sonunda ikilinin yolları yeniden kesişti. Doktorlar dizisinde tanıştıkları sanılan Merve Sevi ve Paşhan Yılmazel'in aslında birbirlerinin ilk aşkları olduğu, Yılmazel'in verdiği röportajda ortaya çıktı. Oyuncu ilişkilerinin tarihçesini "Biz tanıştığımızda Merve daha 17 yaşındaydı. Merve'nin ilk sevgilisi de benim, bunu kimse bilmez. Bizim ilişkimiz bundan dört yıl öncesine dayanıyor." sözleriyle açıkladı.

47 / 51 Balet Tan Sağtürk ile model Duygu Dikmenoğlu, ilk kez bir dergi çekiminde karşıkarşıya geldiler.

48 / 51 Birbirlerine ilk görüşte aşık olan çift kısa süre sonra ilişkilerini, medyayla paylaştı. Tan Sağtürk aşklarını "Onun en çok çekimlerdeki bakışlarından etkilendim. Çok genç, ama çok olgun. Ona danışıyorum ve fikir alıyorum" diyerek açıkladı, Duygu Dikmenoğlu ise "Tan’dan daha iyi bir insan bulamazdım" demekle yetindi. 4 yıl boyunca dolu dizgin bir ilişki yaşayan çift, Duygu Dikmenoğlu'ndan gelen ayrılık isteği ile yollarını ayırdı.

49 / 51 Ayrılığın ardından Ceyda Düvenci ,Ece Özbek ve Bergüzar Korel ile ilişki yaşayan Tan Sağtürk şimdilerde Alone Ataberk ile evli.

50 / 51 Emel Müftüoğlu'nun klibinde tanışan Bozok Gören ve Manken Çağla Şıkel'de ilk görüşte aşktan nasibini alanlardan.