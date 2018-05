Onların arasındaki bağı öğrenenler şaşkına dönüyor

Akalın İstanbul'da Kutluay'la birlikte oturduğu evi sessiz sedasız terk etmişti. İbrahim Kutluay Demet Şener ile sevgili olmuştu. Dönemin hızlı aşıkları ilk kez Çeşme'de tatildeyken görüntülenmiş, sonrasında ise magazinde her haftanın konusu olmuşlardı. İkili Demet Akalın'ın reklam çekimi için gittiği Fenerbahçe'nin basketbol salonunda tanışmış ve kısa süre sonra sevgili olmuştu.

Gittikleri her yerde mutlu pozu veren çift, her defada birbirlerini çok sevdiklerini dillendiriyorlardı. Çiftin ilişkisi, Hakan Altun'un adının Ebru Gündeş ile geçmesiyle sekteye uğramış, Sever Altun'u terketmişti.

İşte her yaptığı olay olan ünlü isimlerin hafızalara kazınan ilk medyatik aşkları...

Şarkıcı Alişan her nekadar ilk medyatik aşını Gülşen ile yaşamış olsa da, hafızalarda yer eden asıl birlikteliği şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin ile olan aşkı.

4 yıl boyunca düzeyli bir ilişki yaşayan ve birbirlerini bir an olsun yalnız bırakmayan çift, basın kuruluşlarına gönderdikleri açıklama ile ayrıldıklarını duyurdu.