"Onların haklı mücadelesinde yanlarındayız"

"Arzu Hanım'ın da evlatları olduğunu biliyorum. Evlatları için tek başına hayat mücadelesi veren bir hanımefendi. Onların bu haklı mücadelesinde yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istedim. Haksız yere işten çıkartıldılar. Seçim öncesi dönemde, şeref sözü, namus sözü gibi sözler verdiler. Şimdi bu sözlerinin gereğini yerine getirmelerini bekliyoruz. İBB'de evlatları için çalışan, evlerine ekmek götürmek için çalışan kadınlarımız var, engelli evladı oğlan babalarımız var. Bütün bunlar 'Bankamatik memuru' diye işten çıkartıldılar. Bu ithamlardan dolayı da özür dilemeleri gerekiyor."

Arzu Çakır'ın Ümraniye'deki evine giden Fatma Betül Sayan Kaya, kendisi ve 4 çocuğuyla sohbet etti.

Kaya, haksız şekilde işten çıkarmaların bir an önce son bulmasını isteyerek, İBB tarafından çalışanlarına yapılan haksızlığın karşısında olduklarını dile getirdi.

Evlerine ekmek götürmek için koşan insanların partizanca tutumla işten çıkartıldığını dile getiren Kaya, yapılan işlemlerin de geri alınmasını gerektiğini kaydetti.

- "İBB'nin yaptığı büyük bir zulüm"

Çakır'ın evlatlarını okutmak için bir kadın olarak büyük bir mücadele verdiğini belirten Kaya, "Güçlü bir kadın olarak büyük bir mücadele vermişsiniz. Sen kendi bileğinin gücüyle, alnının teriyle çocuklarını okutmak için zor ve onurlu bir mücadele veren bir kadınsın. Hem zor hem onurlu bir mücadele. Ama maalesef İBB'nin yaptığı da büyük bir zulüm. Öğrencilere burs vereceğini söyleyen bir Büyükşehir Belediye Başkan adayıydı." diye konuştu.

Arzu Çakır da 25 yıldır farklı firmalarda güvenlik görevlisi olarak çalıştığını son olarak ise İBB'de işe başladığını söyledi.

Çakır, "Her gün Saraçhane'deyiz, devam edeceğiz. Biz o mücadelemize devam edeceğiz. Çünkü haksız yere değil, hakkımızı geri istiyoruz. Bir yıl önce ben başvurmuştum, bu imkan yeni sağlanmıştı." şeklinde konuştu.

