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Onların işleri "korkutmak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 11:13 | Son Güncelleme

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Dinopark bünyesinde bulunan "tımarhane" temalı korku tüneli "Deepfear"da görev yapan animatörler ziyaretçileri korkutarak eğlendiriyor - Animatör Samet Aydın: - "Turizme girdikten sonra tiyatro yeteneğimi fark ettim. Korku tünelinde gerçekten insanları korkutmayı başarınca kendimi bu konuda geliştirdim" - Halterci ve Animatör Serkan Çakmaz: - "Bayılanlar, ağlayanlar oluyor. Turistler burada farklı bir deneyim yaşıyor. Dışarı çıkınca onlarla sohbet ediyorum. Benimle hatıra fotoğrafı çektiriyorlar"

SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'nın Kemer ilçesindeki Dinopark bünyesinde bulunan "tımarhane" temalı korku tüneli "Deepfear"da görev yapan animatörler turistleri korkutarak eğlendiriyor.

Göynük Mahallesi'ndeki Dinopark içinde faaliyet gösteren Deepfear isimli "tımarhane" temalı korku tüneline gelen ziyaretçiler, zombiler, katiller, çeşitli korku filmi karakterleri arasında heyecan ve korku dolu bir yolculuğa çıkıyor.

Korku tünelinde çalışan animatörler Samet Aydın ile Serkan Çakmaz, kostümleri ve makyajlarıyla oldukça ürkütücü bir hale dönüşerek ziyaretçileri etkilemeye çalışıyorlar.

Animatör Samet Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 yıldır korku tünelinde çalıştığını söyledi.

Turizm sektörüne geçmeden önce inşaat işçiliği yaptığını anlatan Aydın, şöyle konuştu:

"Turizme girdikten sonra tiyatro yeteneğimi fark ettim. Korku tünelinde gerçekten insanları korkutmayı başarınca kendimi bu konuda geliştirdim. Akıl hastası gibi misafirleri karşılayıp onlarla sohbet ediyorum. Onlar hakkında küçük bilgiler alıyorum. Ardından içeride kılık değiştirerek film karakteri Jason'a dönüşüyorum. Bu bilgileri karanlık odada kullanıp ağaç motorum ile onların üzerine yürüyorum. İnanılmaz korkuyorlar. Zaman zaman korkudan bize saldıran bile oluyor."

Rolünü inandırıcı canlandırdığı için çevredekilerin kendisine "manyak Samet" lakabını taktığını anlatan Aydın, işini iyi yaptığını gösterdiği için bu durumdan rahatsız olmadığını kaydetti.

- Avrupa şampiyonu küçük dev adam artık "Hannibal Serkan"

Korku tünelinde çalışan bir diğer animatör 1 metre 35 santim boyundaki Serkan Çakmaz da yıllarca halter sporu ile uğraştığını ve Türkiye ile Avrupa Şampiyonluğunun bulunduğunu söyledi.

Yaşadığı bir sakatlık nedeniyle sporu bırakmak zorunda kaldığını anlatan Çakmaz, turizm sektörüne yönelerek animatörlüğe başladığını dile getirdi.

Korku tünelinde "Hannibal" karakterini canlandırdığını vurgulayan Çakmaz, şunları kaydetti:

"Bana spor yaparken 'Rambo Serkan' diyorlardı. Şimdi de 'Hannibal Serkan' diyorlar. Boyum kısa olduğu için küçük yerlerden turistlerin önüne aniden çıkarak onları korkutuyorum. Baya adrenalin yaşatıyorum. Korkudan bayılanlar, ağlayanlar oluyor. Turistler burada farklı bir deneyim yaşıyor. Dışarı çıkınca onlarla sohbet ediyorum. Benimle hatıra fotoğrafı çektiriyorlar."

Dinopark Koordinatörü Feride Uygur ise özellikle korku temalı tüneli görmek için bölgeye gelenler olduğunu dile getirdi. Uygur, "Turistler buraya farklı bir tatil geçirmek için yani korkmaya geliyor. Girişten itibaren turistler korkuya hazırlanıyor. Gülerek giren ve gülerek çıkan turist yok. Korkuyu iliklerine kadar hissediyorlar." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Dinopark Kemer korku Korku Tüneli turizm

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