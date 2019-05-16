Onların mesleği, hamilelerin mutluluğu

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANNE adayları, doulalık (doğum destekçiliği) mesleği sayesinde hamilelik sürecini mutlu geçiriyor.

Yeni meslek dalı olan 'doulalık', sezaryen, epidural, suni sancı ve vakum kullanımı oranlarında yarattığı düşüş nedeniyle yaygınlaşıyor. Genel olarak, hamilelik sürecinde gebeyle tanışıp, doğumla ilgili düşünceleri ve beklentileri doğrultusunda çalışma programını belirleyen doula (doğum destekçisi), anne ve baba adayıyla acıyla baş etmeleri için çalışmalar yaparak çiftlere hastane rutinleriyle ilgili bilgi veriyor.

Antalya'daki bir doğum merkezinin kurucusu ve aynı zamanda doula olan Ayşe Betül Balcı, amaçlarının anne adaylarının doğum öncesindeki korkularından arınarak kendilerini doğum anında fiziksel ve manevi anlamda rahat hissetmelerini sağlamak olduğunu söyledi. Doğum sürecinin mutlu ve pozitif hatırlanması için gerekli tüm destekleri verdiklerini aktaran Balcı, “Araştırmalara göre doğum sürecini rahat geçiren annelerin, bebekleriyle daha hızlı ilişki kurduklarını, daha kolay ve uzun emzirdiklerini, eşleriyle daha iyi ilişkileri kurduklarını gördük. Medikal bir meslek olmayan doulalık, medikal müdahale içermiyor. O kadar güzel doğumlara şahit oluyorum ki, içimdeki bu heyecanı, mutluluğu, merakı ve yeni bir ruhun dünyaya geliş mucizesine şahit olma halini çalıştığım her aileye yaşatmak istiyorum. Biz kadınlara içlerindeki gücü fark etmelerini sağlamayı amaçlıyoruz" diye konuştu.