AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "15 Temmuz'u hafife alan, 'kontrollü darbe' diyen, o gece tankların arasından sıvışıp kaçanları unutmayacağız. O yüzden onların oluşturduğu ittifak, millet ismini hak etmiyor." dedi.

Ünal, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hayrettin Güngör'ün proje tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'ta, belediyelerde "12-0" yapmak için gayret ettiklerini söyledi.

Halkın hizmetkarı olduklarını, birilerinin ısrarla beka meselesini anlamamasına anlam veremediklerini belirten Ünal, "Biz beka dediğimizde bu toprakların ruhunu korumayı ve binlerce yıldan beri karakteri bağımsızlık olan bu kimliği korumayı kastediyoruz." diye konuştu.

Ünal, 15 Temmuz'da yaşananları unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını dile getirerek, "15 Temmuz'u hafife alan, 'kontrollü darbe' diyen, o gece tankların arasından sıvışıp kaçanları unutmayacağız. O yüzden onların oluşturduğu ittifak, millet ismini hak etmiyor. O yüzden bu topraklarda bağımsızlığınıza, istiklalinize, istikbalinize ve bağımsızlığınıza sahip çıkmazsanız, diz çökmemek için, boyun eğmemek için mücadele etmezseniz, bunun bir adı vardır. Bunun adı zillettir." ifadelerini kullandı.