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"Onların oylarında evlatlarımızın kanı var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 16:17 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki: - "Bir taraftan İYİ Parti ile görüşürken arka tarafta da millet anlamasın diye HDP ile pazarlık ediliyor. Onlar bizim evlatlarımızın katilleri. Onların oylarında evlatlarımızın kanı var, böyle adamlarla bir araya gelmek dünyanın en yanlış işlerinden biri olur"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, CHP'yi eleştirerek, "Bir taraftan İYİ Parti ile görüşürken arka tarafta da millet anlamasın diye HDP ile pazarlık ediliyor. Onlar bizim evlatlarımızın katilleri. Onların oylarında evlatlarımızın kanı var, böyle adamlarla bir araya gelmek dünyanın en yanlış işlerinden biri olur." dedi.

Özhaseki, AK Parti ve MHP'nin Beypazarı Beytepe Mahallesi'nde seçim koordinasyon merkezlerinin açılışını yaptı.

Sağlık sorunları yaşayan CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'a geçmiş olsun dileklerini ileten Özhaseki, "Dedim ki eskiden CHP'nin başında Deniz Baykal vardı. Ona hiç oy vermedim, bu yaşıma geldim ama saygıdeğer bir adamdı, devlet adamıydı, milli bir adamdı. Kafası başka yerlerde değildi, yurt dışına bağlı değildi. O adamı saygıyla anıyorum dedim. Allah şifalar versin, şimdi rahatsız zaten. Ancak bu Kemal Bey işin başına geldi yatıyor yalan, kalkıyor yalan." ifadelerini kullandı.

CHP'nin 31 Mart'taki yerel seçim ittifakına da değinen Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bunların işi gücü yalan dolan. Şimdi de bir taraftan İYİ Parti ile görüşürken arka tarafta da millet anlamasın diye HDP ile pazarlık ediliyor. Onlar bizim evlatlarımızın katilleri. Onların oylarında evlatlarımızın kanı var, böyle adamlarla bir araya gelmek dünyanın en yanlış işlerinden biri olur. Elhamdülillah biz yerli ve milliyiz. En büyük özelliğimiz milli olmamız."

Mehmet Özhaseki, Beypazarı'nda, Yukarı Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren imalathaneleri de ziyaret etti.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye B

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