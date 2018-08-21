HABER

ÖNLEM ALINDI; BOĞAZ BU KEZ KIRMIZIYA BÜRÜNMEDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 14:24 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İstanbul DHA Her yıl kurban bayramında kesilen kurbanlıkların kanları kesim yerlerinden kanallar aracılığıyla İstanbul Boğazı'na akıyordu.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İstanbul DHA
Her yıl kurban bayramında kesilen kurbanlıkların kanları kesim yerlerinden kanallar aracılığıyla İstanbul Boğazı'na akıyordu. Alınan önlemler işe yaradı, bu yıl benzer görüntüler yaşanmadı.
Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ, boğazın kırmızıya bürünmemesi için önlemler aldı. Üsküdar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Salih Uzun, "Boğaza kan gitme ihtimali olan kurban kesim yerlerine ruhsat vermedik. Gitme ihtimali olan ve çok zayıf bir ihtimal bile olsa bu kurbanlık alanlarındaki kanal kapaklarının ağızlarına beton döktük. İnşallah boğazı bu temizlikte her yıl bu tedbirleri alarak devam ettireceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü
---------
-Yapılan çalışmalar
-İstanbul Boğazı'nın bugün çekilen görüntüleri
-Salih Uzun ile röp
-Yüzeysel temizlik botu
-Yapılan çalışmalarla ilgili görüntüler
-Geçtiğimiz yıl çekilen Boğaz'da kızıl görüntü

PARTNERSakın atmayın! Karpuzun viagra etkisi yaratan bölümüSakın atmayın! Karpuzun viagra etkisi yaratan bölümü
Korkunç işkencenin görüntüleri ortaya çıktı!Korkunç işkencenin görüntüleri ortaya çıktı!
Kayseri'de kurban manzaralarıKayseri'de kurban manzaraları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kurban bayramı mesajları 2018: Eşine dostuna kısa, uzun, komik, resimli bayram mesajları gönder!

Kurban bayramı mesajları 2018: Eşine dostuna kısa, uzun, komik, resimli bayram mesajları gönder!

SGK'dan Kurban Bayramı'na rastlayan emekli maaşları ile ilgili önemli açıklama

SGK'dan Kurban Bayramı'na rastlayan emekli maaşları ile ilgili önemli açıklama

Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump: Brunson'a karşılık İsrail'de tutuklu Ebru Özkan'ın serbest kalmasına yardım ettim

Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump: Brunson'a karşılık İsrail'de tutuklu Ebru Özkan'ın serbest kalmasına yardım ettim

Abdullah Gül cephesinden Hamza Dağ'a yanıt

Abdullah Gül cephesinden Hamza Dağ'a yanıt

Dedryck Boyata Fenerbahçe'nin radarına girdi

Dedryck Boyata Fenerbahçe'nin radarına girdi

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na canlı yayında saldırı!

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na canlı yayında saldırı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Keçi 3'üncü kattan adamın üzerine düştü!

Keçi 3'üncü kattan adamın üzerine düştü!

Korkunç işkencenin görüntüleri ortaya çıktı!

Korkunç işkencenin görüntüleri ortaya çıktı!

Son dakika! S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı

Son dakika! S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı

İYİ Parti'de FETÖ krizi! İstifa haberi geldi

İYİ Parti'de FETÖ krizi! İstifa haberi geldi

Eşine 'Hişttt' diye seslenen yandı!

Eşine 'Hişttt' diye seslenen yandı!

Adnan Oktar milyon dolarlarla oynuyormuş!

Adnan Oktar milyon dolarlarla oynuyormuş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.