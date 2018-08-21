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Önlem alındı; Boğaz bu kez kırmızıya bürünmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 15:21 | Son Güncelleme

HER yıl kurban bayramında kesilen kurbanlıkların kanları kesim yerlerinden kanallar aracılığıyla İstanbul Boğazı'na akıyordu.

Önlem alındı; Boğaz bu kez kırmızıya bürünmedi

DHA İSTANBUL - ÖNLEM ALINDI; BOĞAZ BU KEZ KIRMIZIYA BÜRÜNMEDİ

Ramazan EĞRİ - İstanbul,(DHA)
HER yıl kurban bayramında kesilen kurbanlıkların kanları kesim yerlerinden kanallar aracılığıyla İstanbul Boğazı'na akıyordu. Alınan önlemler işe yaradı, bu yıl benzer görüntüler yaşanmadı.
Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ, boğazın kırmızıya bürünmemesi için önlemler aldı. Üsküdar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Salih Uzun, "Boğaza kan gitme ihtimali olan kurban kesim yerlerine ruhsat vermedik. Gitme ihtimali olan ve çok zayıf bir ihtimal bile olsa bu kurbanlık alanlarındaki kanal kapaklarının ağızlarına beton döktük. İnşallah boğazı bu temizlikte her yıl bu tedbirleri alarak devam ettireceğiz" dedi.

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Önlem alındı; Boğaz bu kez kırmızıya bürünmediÖnlem alındı; Boğaz bu kez kırmızıya bürünmediÖnlem alındı; Boğaz bu kez kırmızıya bürünmedi

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