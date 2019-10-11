"Önlem alınmazsa pamuk ekecek çiftçi bulamayacağız"

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, pamuk üreticisinin sorunlarına ilişkin "Acil önlem alınmazsa, önümüzdeki sene pamuk ekecek çiftçi bulamayacağız. ABD, Yunanistan ve Çin'in ürettiği pamuğa her yıl 1-1,5 milyar dolar ödeme yapıyoruz. İthalata ödenen bu paranın üçte birini prim olarak versek, çiftçi üretim yapacak, zenginleşecek, paramız dışarı gitmeyecek." dedi.

Tezcan, bir grup CHP'li milletvekiliyle birlikte Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, pamuk üreticisinin sorunlarına ilişkin değerlendirmede ve çözüm önerilerinde bulundu.

Sözlerinin başında Barış Pınarı Harekatı'nda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, vatandaşlara sabır dileklerini ileten Tezcan, Mehmetçik'in harekattan başarıyla dönmesine yönelik temennisini dile getirdi.

Bu hafta TBMM'ye birçok il ve ilçenin ziraat odası başkanlarının geldiğini ve sorunlarını aktardıklarını anlatan Tezcan, Aydın'da ve üretim yapılan diğer illerde pamuk üreticisinin ciddi problemlerle karşı karşıya olduğunu söyledi.

CHP'li Tezcan, hükümetin pamukta destekleme prim tutarını hala açıklamadığını belirterek, "Tüccar istediği fiyatı veriyor; pamukta fiyatlar 3,20 liraya indi. Maliyetin altında. Geçen sene pamukta prim 80 kuruş olarak açıklanmıştı. Fiyatı da 4,5 liraydı. İkisi toplanınca 5,3 lira ediyordu." diye konuştu.