HABER

Önlem almadan cam silen kadınlar korkuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 12:57 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 6 katlı bir binanın 4'üncü ve 5'inci katlarında güvenlik önlemi almadan pencereye çıkarak, cam silen kadınlar, görenlerin yüreklerini ağzına getirdi.

Önlem almadan cam silen kadınlar korkuttu

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep),(DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 6 katlı bir binanın 4'üncü ve 5'inci katlarında güvenlik önlemi almadan pencereye çıkarak, cam silen kadınlar, görenlerin yüreklerini ağzına getirdi.
Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan 6 katlı apartmanın yaklaşık 20 metre yükseklikteki 4’üncü ve 5’inci katlarında 2 kadın, güvenlik önlemi almadan cam sildi. Pencerelerin dışına çıkan ve bir elleriyle tutunup, diğeriyle cam silen kadınları görenler korku dolu anlar yaşadı.
Yaklaşık 15 dakika boyunca süren temizliğin ardından kadınlar pencerelerden indi.

FOTOĞRAFLI

Önlem almadan cam silen kadınlar korkuttuÖnlem almadan cam silen kadınlar korkuttuÖnlem almadan cam silen kadınlar korkuttu

PARTNERMerakla bekleniyordu! Artık Türkiye'deMerakla bekleniyordu! Artık Türkiye'de
Tekirdağ'da 40 kaçak göçmen yakalandıTekirdağ'da 40 kaçak göçmen yakalandı
Eski eşini sokak ortasında öldürüp, intihar etti (2)Eski eşini sokak ortasında öldürüp, intihar etti (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kocaeli'de dehşet! Sokak ortasında eski eşini vurup intihar etti

Kocaeli'de dehşet! Sokak ortasında eski eşini vurup intihar etti

Bu kadarına da pes! En ilginç hırsızlık yöntemi

Bu kadarına da pes! En ilginç hırsızlık yöntemi

Dolarda kritik gün! İşte son durum

Dolarda kritik gün! İşte son durum

'Siz iki çapsız soytarıya söylüyorum...'

'Siz iki çapsız soytarıya söylüyorum...'

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
5 boynuzlu koç ilgi odağı oldu

Görenler gözlerine inanamadı! Fiyatı ise...

Şişli'de kamyon köprü altında sıkıştı

İstanbul'da korku dolu anlar

Babasından kaçırdığı otomobille köprüden uçtu

Babasından kaçırdığı otomobille köprüden uçtu

Klima motoru patladı ev savaş alanına döndü: 1 yaralı

Klima motoru patladı! Ev savaş alanına döndü

Hamile kediyi pitbullun önüne atıp parçalattılar

Yer: Adana! Tek kelimeyle vahşet

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.