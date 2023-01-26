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Önleminizi erkenden alın! Kanserden ölüm riskini iki kat artırıyor

26.01.2023 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanser nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artıyor. Her yıl milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine sebep olan kanseri etkileyen birçok faktör bulunuyor. Zararlı yaşam alışkanlıkları ve çeşitli hastalıklar kanserin oluşmasında, ölüm riskini artırmakta önemli rol oynuyor. Uzmanlar sıklıkla görülen bir hastalığın kanserden ölüm riskini iki kat artırdığını açıkladı.

Önleminizi erkenden alın! Kanserden ölüm riskini iki kat artırıyor

Yediğimiz zararlı yiyecekler, hareketsiz yaşam, stres ve belirtilerini görmezden geldiğimiz hastalıklar sağlığımızı büyük riske atabiliyor. Toplumda en sık görülen hastalıklar arasında yer alan diyabet oldukça geç teşhis edilebiliyor. Uzmanlar tip 2 diyabet hastalığının kanser riskini iki kat artırdığını belirterek diyabetin belirtileri hakkında uyarıyor.

MEME VE BAĞIRSAK KANSERİNDEN ÖLÜM RİSKİ DAHA FAZLA

Leicester Üniversitesi'ndeki uzmanlar, diyabet hastalığı olanlarda kanser ölümlerinin diyabetle yaşamayanlara göre yüzde 18 daha yüksek olduğunu söyledi. Tip 2 ile yaşayan kadınların meme kanserinden ölme olasılığının yüzde dokuz ve bağırsak kanserinden ölme olasılığının 2,4 kat daha olduğu belirtildi.

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Diyabetli kişilerde kanserden ölüm oranı, karaciğer, pankreas ve endometriyum dahil olmak üzere diyabetle ilişkili kanserler için genel popülasyondakinin yaklaşık iki katıydı. Diabetologia'da yayınlanan makalenin yazarları, "Bulgularımız, tip 2 diyabetli kişilerde, özellikle yaşlı kişilerde artan kanser yükünün altını çiziyor." dedi.

TEHLİKELİ HASTALIKLARA YOL AÇIYOR

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Leicester Gerçek Dünya Kanıt Birimi'nden Dr. Suping Ling, bunun ayrıca kadınlarda kanserin önlenmesine, araştırılmasına ve erken teşhis ve yönetimine öncelik verilmesi gerektiğini vurguladığını söyledi. 2017'de yayınlanan bir araştırma, yaklaşık 21.000 kanser vakasının, hastaların şeker hastalığından kaynaklandığını ortaya koydu. 2022'de yayınlanan bir makale ise tip 2 diyabetin kanser, kalp ve böbrek hastalıkları riskini artırdığını ve daha erken ortaya çıkardığını ortaya koydu.

DİYABET BELİRTİLERİ

  • Halsizlik ve yorgunluk hissi
  • Hızlı ve istemsiz kilo kaybı
  • Bulanık görme
  • Ayaklarda uyuşma ve karıncalanma şeklinde rahatsızlık hissi
  • Yaraların normalden daha geç iyileşmesi
  • Ciltte kuruluk ve kaşıntı
  • Ağızda aseton benzeri koku oluşumu

DİYABET RİSKİNİ ARTIRAN FAKTÖRLER

  • Obezite (aşırı kilo)
  • Ebeveynlerde diyabet öyküsünün bulunması
  • İleri yaş
  • Hareketsiz yaşam tarzı
  • Stres
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