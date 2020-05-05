Önlemler gevşetilirken korona pusuda bekliyor

Ancak virüs pusuda bekliyor. Uzmanlar, "Önlemler gevşetilirken siz de gevşemeyin" uyarısı yapıyor.Koronavirüs salgınında Mart ve Nisan aylarında kaydedilen ilk dalganın ardından yeni vaka sayılarında pek çok ülkede durgunluk ve gerileme eğilimi var. Bir yandan eve kapanmaktan sıkılan seçmenlerin baskısı, diğer yandan ekonomideki kan kaybıyla ilgili endişeler hükümetleri zor bir ikilem içinde bırakıyor.

Türkiye ve pek çok Avrupa ülkesinde hükümetler önlemlerin gevşetilmesi yönünde temkinli adımlar atmaya başladı. Kafalardaki soru ise bu gevşeme sürecinin vaka sayılarında yeni bir tırmanışa yol açıp açmayacağı.

Dünya çapında yeni koronavirüs vakalarının günlük artış oranı Mart ortasında yaklaşık yüzde 13'te seyrederken geçen hafta yüzde 2-3 aralığına geriledi. Ancak bu, virüsün yok olduğu ya da inzivaya çekildiği anlamına gelmiyor.

Pek çok ülkede tırmanış sürüyor

Aksine havalar ısınıp insanlar yeniden sokağa çıkmaya başlarken pek çok ülkede vaka sayısında tehlikeli tırmanışlar kaydedildi. Pazar günü Hindistan'da 2 bin 644 yeni vakayla şimdiye kadarki en yüksek rakama ulaşılırken, Rusya'da vaka sayısı ilk kez 10 binin üstüne çıktı. Vaka sayısının Nisan ortasından beri gerileme eğilimi gösterdiği Britanya'da da 1 Mayıs itibarıyla yeniden tırmanma kaydedildi.