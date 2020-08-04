Önlemler Sıkılaştıkça Havayollarında Yolcu Sayısı Artıyor

ABD’de Corona virüsü salgını nedeniyle alınan karantina önlemlerinden en çok etkilenen sektörlerin başında gelen havacılık sektöründe toparlanma yavaş ilerliyor. ABD’de Corona virüsü vakalarının Temmuz ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasının ardından son dört haftanın en düşük günlük vaka artışının görülmesiyle hafta sonunda uçak yolcularının sayısı da arttı.

Son aylardaki artışa rağmen yolcu sayısı salgın öncesindeki seviyesinin hala çok altında.

Havayolu ticari birliği Airlines For America’nın (A4A) verilerine göre hava yolculuğu yapanların sayısı bir yıl öncesine göre yüzde 73 daha az. Haziran ayında yüzde 87 olan bu oran Nisan’da ise yüzde 96’ydı. Geçen aylara göre yolcu sayısında yaşanan artış sektörde iyimserliğe neden oldu.

Havaalanları ve işçi sendikaları hava ulaşımındaki bu son ivmenin devam etmesini umuyor. Ancak asıl beklentileri, federal hükümetin hava taşımacılığında yüz maskesi ve sosyal mesafe uygulamalarını ülke genelinde yaygınlaştırması. Havayolu şirketleriyse kendi politikalarını uygulayabilmeleri gerektiğini savunuyor. Uzmanlar her iki durumda da önlemlerin, yolcuların hava ulaşımını kullanmaya geri dönme oranını arttıracağı görüşünde.