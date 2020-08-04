Önlemler Sıkılaştıkça Havayollarında Yolcu Sayısı Artıyor

ABD’de Corona virüsü salgını nedeniyle alınan karantina önlemlerinden en çok etkilenen sektörlerin başında gelen havacılık sektöründe toparlanma yavaş ilerliyor. ABD’de Corona virüsü vakalarının Temmuz ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasının ardından son dört haftanın en düşük günlük vaka artışının görülmesiyle hafta sonunda uçak yolcularının sayısı da arttı.
Son aylardaki artışa rağmen yolcu sayısı salgın öncesindeki seviyesinin hala çok altında.
Havayolu ticari birliği Airlines For America’nın (A4A) verilerine göre hava yolculuğu yapanların sayısı bir yıl öncesine göre yüzde 73 daha az. Haziran ayında yüzde 87 olan bu oran Nisan’da ise yüzde 96’ydı. Geçen aylara göre yolcu sayısında yaşanan artış sektörde iyimserliğe neden oldu.
Havaalanları ve işçi sendikaları hava ulaşımındaki bu son ivmenin devam etmesini umuyor. Ancak asıl beklentileri, federal hükümetin hava taşımacılığında yüz maskesi ve sosyal mesafe uygulamalarını ülke genelinde yaygınlaştırması. Havayolu şirketleriyse kendi politikalarını uygulayabilmeleri gerektiğini savunuyor. Uzmanlar her iki durumda da önlemlerin, yolcuların hava ulaşımını kullanmaya geri dönme oranını arttıracağı görüşünde.
Detroit’ten Atlanta’ya giden Delta Havayolları’na ait bir uçak, 23 Temmuz’da iki yolcunun maske takmayı reddetmesinin ardından terminale geri dönmüştü. American Airines da dün Virginia’dan kalkan bir uçakta maske takmayı reddeden yolcuyu uçaktan indirmişti.
Ancak bazı Kongre üyeleri, yolcuların katı kuralları olan havayolları şirketleriyle kuralları esnek olanlar arasında tercih yapabilecek durumda olmamaları gerektiğini savunuyor. Bununla ilgili tasarılar Kongre’ye iletildi. Bunlar arasında tüm havayollarında ve uçaklarda maske takılması ve Ulaştırma Güvenlik Dairesi’nin (TSA) yolcuların ateşini ölçmesi gibi önlemler de var.
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) ABD’de ve gelişmekte olan ülkelerde salgının kontrol edilme hızının beklenenden yavaş olmasını gerekçe göstererek hava taşımacılığıyla ilgili toparlanma tahminini bir yıl öteledi. Birlik, hava taşımacılığının küresel düzeyde toparlanmasının ve salgın öncesi seviyesine gelmesinin 2024’e kadar süreceği tahminini açıkladı.
IATA baş ekonomisti Brian Pearce, sektörün Nisan ayında dibi görmesinin ardından yeniden yükselişte olduğunu, ancak yaşanan toparlanmanın çok az belirgin olduğunu söyledi.
IATA tarafından yayınlanan raporda sektörün toparlanmasının beklenenden yavaş olmasının gerekçeleri arasında ABD ile birlikte hava yolcularının yüzde 40’ını oluşturan gelişmekte olan ülkelerde salgının kontrol altına alınmasında yaşanan yavaşlık, şirketlerin ekonomik zorluklar arasında seyahat bütçelerini kısması ve buna bağlı olarak iş seyahatlerinin oranının düşmesi, tüketici güveninin azalması, iş güvencesi kaygısı, işsizlik oranlarının artması ve Corona virüsüne yakalanma kaygısı nedeniyle azalması gösterildi.