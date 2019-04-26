Online alışveriş sahurda 5 kat artıyor

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, 2018’in ramazan ayında sahur alışverişlerinin, bir önceki yıla göre 5 kat arttığını açıkladı.

Hepsiburada açıklamasına göre, 22 milyon ürün çeşidiyle müşterilerinin tüm ihtiyaçlarına cevap veren Hepsiburada, ramazan sofralarını şölene dönüştürüyor. Hepsiburada’nın ramazana özel başlattığı cazip indirimlerle dolu kampanyası ramazan boyunca devam edecek.

Şirketin açıklamasında, önceki yılın ramazan alışverişi verilerinin incelemesine yer verildi. Buna göre, Hepsiburada'dan 2018 yılında yapılan ramazan alışverişi bir önceki yıla göre 2 kat arttı. 2018’in ramazan ayında sahur vaktine denk gelen 00.00'dan 06.00'ya kadar olan alışverişler, bir önceki yılın Ramazan ayına göre de 5 kat arttı.

- Ramazanda kitap alışverişi artıyor

Hepsiburada'da, 2018’in ramazan ayında uzun sahur saatlerinin kitaplara olan talebi önceki yıla göre yüzde 57 arttı. En çok alışveriş yapan yaş grubu 25-40 yaş oldu. En fazla talep İstanbul’dan gelirken onu sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Balıkesir, Hatay, Konya, Adana takip etti.